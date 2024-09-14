Путин дал важный совет странам Запада: что предложил президент

Во время выступления на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, президент России Владимир Путин поднял вопрос о потенциальном прямом участии стран НАТО в украинском конфликте. По его мнению, такой шаг кардинально изменит характер конфликта, превратив его в открытое военное противостояние между Россией и блоком НАТО, включая США и европейские страны.

Путин предостерег западных лидеров, подчеркивая, что Россия не останется в стороне от прямых угроз своему суверенитету. «Мы будем вынуждены принять меры в ответ на эти угрозы, изменяя свою стратегию в соответствии с новым положением дел», - заявил он, указывая на серьезность изменений в сущности конфликта в случае вмешательства НАТО.

Эти заявления российского лидера приходят на фоне сообщений в международных СМИ о том, что американское правительство может разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты для атак на территорию России. Это, по словам Путина, потенциально приведет к значительному обострению уже и без того напряженных отношений между странами и требует от России особой осторожности и готовности к новым вызовам на международной арене.