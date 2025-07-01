Просто заливаю это в тесто перед тем как всыпать муку: блины выходят тонкие, нежные и вкусные
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Если вы хотите готовить блины, которые будут не только тонкими, но и очень пышными, с красивым кружевным краем, добавьте в тесто кипяток. Это маленькое секретное добавление сделает тесто более эластичным и придаст блинам нужную текстуру.
Почему кипяток важен?
Активирует клейковину: Кипяток помогает активировать клейковину в муке, что делает тесто эластичным и предотвращает разрывы.
Пышные и лёгкие блины: Тесто становится лёгким, а блины — тонкими и воздушными.
Эффектный кружевной край: Кипяток способствует образованию красивого кружевного края, который особенно привлекательно выглядит на готовых блинах.
Рецепт для идеальных блинов
Ингредиенты:
2 яйца
500 мл молока
1 стакан кипятка
1 ст. л. растительного масла
1 ч. л. сахара
½ ч. л. соли
1 ч. л. разрыхлителя
1,5 стакана муки
Как готовить:
Взбейте яйца с сахаром и солью.
Добавьте половину молока и разрыхлитель, продолжайте взбивать.
Постепенно добавляйте кипяток, тщательно перемешивая тесто.
Влейте оставшееся молоко и растительное масло.
Постепенно всыпайте муку, тщательно перемешивая тесто до однородности.
Жарьте блины на горячей сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.
Эти блины станут отличным выбором для завтрака или подачи с любыми начинками, такими как мёд, варенье или сметана.
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