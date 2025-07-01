Просто заливаю это в тесто перед тем как всыпать муку: блины выходят тонкие, нежные и вкусные

Если вы хотите готовить блины, которые будут не только тонкими, но и очень пышными, с красивым кружевным краем, добавьте в тесто кипяток. Это маленькое секретное добавление сделает тесто более эластичным и придаст блинам нужную текстуру.

Почему кипяток важен?

Активирует клейковину: Кипяток помогает активировать клейковину в муке, что делает тесто эластичным и предотвращает разрывы. Пышные и лёгкие блины: Тесто становится лёгким, а блины — тонкими и воздушными. Эффектный кружевной край: Кипяток способствует образованию красивого кружевного края, который особенно привлекательно выглядит на готовых блинах.

Рецепт для идеальных блинов

Ингредиенты:

2 яйца

500 мл молока

1 стакан кипятка

1 ст. л. растительного масла

1 ч. л. сахара

½ ч. л. соли

1 ч. л. разрыхлителя

1,5 стакана муки

Как готовить:

Взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте половину молока и разрыхлитель, продолжайте взбивать. Постепенно добавляйте кипяток, тщательно перемешивая тесто. Влейте оставшееся молоко и растительное масло. Постепенно всыпайте муку, тщательно перемешивая тесто до однородности. Жарьте блины на горячей сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.

Эти блины станут отличным выбором для завтрака или подачи с любыми начинками, такими как мёд, варенье или сметана.