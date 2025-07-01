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Просто заливаю это в тесто перед тем как всыпать муку: блины выходят тонкие, нежные и вкусные

Если вы хотите готовить блины, которые будут не...

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Если вы хотите готовить блины, которые будут не только тонкими, но и очень пышными, с красивым кружевным краем, добавьте в тесто кипяток. Это маленькое секретное добавление сделает тесто более эластичным и придаст блинам нужную текстуру.

Почему кипяток важен?

  1. Активирует клейковину: Кипяток помогает активировать клейковину в муке, что делает тесто эластичным и предотвращает разрывы.

  2. Пышные и лёгкие блины: Тесто становится лёгким, а блины — тонкими и воздушными.

  3. Эффектный кружевной край: Кипяток способствует образованию красивого кружевного края, который особенно привлекательно выглядит на готовых блинах.

Рецепт для идеальных блинов

Ингредиенты:

  • 2 яйца

  • 500 мл молока

  • 1 стакан кипятка

  • 1 ст. л. растительного масла

  • 1 ч. л. сахара

  • ½ ч. л. соли

  • 1 ч. л. разрыхлителя

  • 1,5 стакана муки

Как готовить:

  1. Взбейте яйца с сахаром и солью.

  2. Добавьте половину молока и разрыхлитель, продолжайте взбивать.

  3. Постепенно добавляйте кипяток, тщательно перемешивая тесто.

  4. Влейте оставшееся молоко и растительное масло.

  5. Постепенно всыпайте муку, тщательно перемешивая тесто до однородности.

  6. Жарьте блины на горячей сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.

Эти блины станут отличным выбором для завтрака или подачи с любыми начинками, такими как мёд, варенье или сметана.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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