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Просто отменить: в России нашли неожиданный способ помочь малоимущим

Просто отменить: в России нашли неожиданный способ помочь малоимущим

today.29ru.net

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Появилась информация, что в Российской Федерации хотят отменить один из видов налогов, но только для определенной категории, пишет KONKURENT.RU.

На данный момент в Совете Федерации обсуждается новый закон, который подразумевает отмену налога на добавленную стоимость для продуктовых торговых сетей, но при определенном условии.

Согласно законопроекту, если магазины будут согласны бесплатно отдавать продукты, у которых истек срок годности, малоимущим гражданам Российской Федерации, то будут освобождены от выплачивания НДС, который в настоящее время равен 20 процентам.

Один из авторов предполагаемого нововведения Андрей Кутепов, выступивший инициатором законопроекта, уточнил, что просроченные продукты, которые будет можно отдавать нуждающимся, будут включать товары, срок годности которых истек на 0,6% или на 0,75%.

Авторы законопроекта считают, что продуктовым магазинам легче выкидывать просрочку, чем отдать ее кому-то бесплатно. Если же нововведение вступит в законную силу, то торговым сетям станет выгоднее отдавать вышеназванные продукты, и вместе с тем малоимущим россиянам будет оказываться дополнительная помощь.

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