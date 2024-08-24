Простейший рецепт лечо на зиму: секреты хозяйки с большим опытом
coffeepapa.ru
Зимой особенно хочется вспомнить тепло летних дней, и что может быть лучше, чем открыть банку домашнего лечо, приготовленного из летних овощей? Предлагаем вам проверенный рецепт от мастера кулинарии, который гарантирует отличный результат и сохранение всех ароматов лета.
Необходимые ингредиенты:
- Болгарский перец — 2 кг
- Спелые помидоры — 1,5 кг
- Лук — 0,5 кг
- Растительное масло — 100 мл
- Сахар — 2 столовые ложки
- Соль — 1 столовая ложка
- Уксус (9%) — 50 мл
Подготовка ингредиентов:
- Перец очистите от семян и нарежьте на куски среднего размера.
- Помидоры ошпарьте, снимите кожицу и нарежьте на крупные сегменты.
- Лук нарежьте тонкими полукольцами.
Этапы приготовления:
- Обжаривание: На прогретой сковороде с растительным маслом пассеруйте лук до золотистости, добавьте к нему перец и продолжайте готовить около 5 минут.
- Тушение: Внесите помидоры, добавьте сахар и соль, все хорошо перемешайте. Тушите под закрытой крышкой на слабом огне примерно 40 минут, позволяя овощам пропитаться ароматами друг друга, но следите, чтобы они не переварились.
- Консервация: В конце введите уксус, чтобы заготовка лучше хранилась.
Советы для идеального лечо:
- Выбор овощей: Используйте только качественные, зрелые овощи, так как от этого зависит вкус конечного продукта.
- Пропорции кислоты и сахара: Адаптируйте количество сахара и уксуса под свой вкус. Можно добавить немного остроты, включив в рецепт черный перец или горчицу.
- Стерильность банок: Прежде чем закатывать лечо, убедитесь, что банки и крышки тщательно стерилизованы.
Сервировка и хранение:
Лечо можно хранить в прохладном месте на протяжении зимы, а открытая банка радует вас и вашу семью насыщенными вкусами, которые напомнят о лете.
Этот рецепт станет вашим надежным спутником в мире зимних заготовок, обещая радость вкуса и уют в холодные дни. Попробуйте и наслаждайтесь каждым кусочком лета, сохраненным в вашем лечо!
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