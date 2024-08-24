Простейший рецепт лечо на зиму: секреты хозяйки с большим опытом

Зимой особенно хочется вспомнить тепло летних дней, и что может быть лучше, чем открыть банку домашнего лечо, приготовленного из летних овощей? Предлагаем вам проверенный рецепт от мастера кулинарии, который гарантирует отличный результат и сохранение всех ароматов лета.

Необходимые ингредиенты:

Болгарский перец — 2 кг

Спелые помидоры — 1,5 кг

Лук — 0,5 кг

Растительное масло — 100 мл

Сахар — 2 столовые ложки

Соль — 1 столовая ложка

Уксус (9%) — 50 мл

Подготовка ингредиентов:

Перец очистите от семян и нарежьте на куски среднего размера. Помидоры ошпарьте, снимите кожицу и нарежьте на крупные сегменты. Лук нарежьте тонкими полукольцами.

Этапы приготовления:

Обжаривание: На прогретой сковороде с растительным маслом пассеруйте лук до золотистости, добавьте к нему перец и продолжайте готовить около 5 минут. Тушение: Внесите помидоры, добавьте сахар и соль, все хорошо перемешайте. Тушите под закрытой крышкой на слабом огне примерно 40 минут, позволяя овощам пропитаться ароматами друг друга, но следите, чтобы они не переварились. Консервация: В конце введите уксус, чтобы заготовка лучше хранилась.

Советы для идеального лечо:

Выбор овощей : Используйте только качественные, зрелые овощи, так как от этого зависит вкус конечного продукта.

: Используйте только качественные, зрелые овощи, так как от этого зависит вкус конечного продукта. Пропорции кислоты и сахара : Адаптируйте количество сахара и уксуса под свой вкус. Можно добавить немного остроты, включив в рецепт черный перец или горчицу.

: Адаптируйте количество сахара и уксуса под свой вкус. Можно добавить немного остроты, включив в рецепт черный перец или горчицу. Стерильность банок: Прежде чем закатывать лечо, убедитесь, что банки и крышки тщательно стерилизованы.

Сервировка и хранение:

Лечо можно хранить в прохладном месте на протяжении зимы, а открытая банка радует вас и вашу семью насыщенными вкусами, которые напомнят о лете.

Этот рецепт станет вашим надежным спутником в мире зимних заготовок, обещая радость вкуса и уют в холодные дни. Попробуйте и наслаждайтесь каждым кусочком лета, сохраненным в вашем лечо!