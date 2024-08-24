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Простейший рецепт лечо на зиму: секреты хозяйки с большим опытом

Зимой особенно хочется вспомнить тепло летних д...

coffeepapa.ru

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Зимой особенно хочется вспомнить тепло летних дней, и что может быть лучше, чем открыть банку домашнего лечо, приготовленного из летних овощей? Предлагаем вам проверенный рецепт от мастера кулинарии, который гарантирует отличный результат и сохранение всех ароматов лета.

Необходимые ингредиенты:

  • Болгарский перец — 2 кг
  • Спелые помидоры — 1,5 кг
  • Лук — 0,5 кг
  • Растительное масло — 100 мл
  • Сахар — 2 столовые ложки
  • Соль — 1 столовая ложка
  • Уксус (9%) — 50 мл

Подготовка ингредиентов:

  1. Перец очистите от семян и нарежьте на куски среднего размера.
  2. Помидоры ошпарьте, снимите кожицу и нарежьте на крупные сегменты.
  3. Лук нарежьте тонкими полукольцами.

Этапы приготовления:

  1. Обжаривание: На прогретой сковороде с растительным маслом пассеруйте лук до золотистости, добавьте к нему перец и продолжайте готовить около 5 минут.
  2. Тушение: Внесите помидоры, добавьте сахар и соль, все хорошо перемешайте. Тушите под закрытой крышкой на слабом огне примерно 40 минут, позволяя овощам пропитаться ароматами друг друга, но следите, чтобы они не переварились.
  3. Консервация: В конце введите уксус, чтобы заготовка лучше хранилась.

Советы для идеального лечо:

  • Выбор овощей: Используйте только качественные, зрелые овощи, так как от этого зависит вкус конечного продукта.
  • Пропорции кислоты и сахара: Адаптируйте количество сахара и уксуса под свой вкус. Можно добавить немного остроты, включив в рецепт черный перец или горчицу.
  • Стерильность банок: Прежде чем закатывать лечо, убедитесь, что банки и крышки тщательно стерилизованы.

Сервировка и хранение:

Лечо можно хранить в прохладном месте на протяжении зимы, а открытая банка радует вас и вашу семью насыщенными вкусами, которые напомнят о лете.

Этот рецепт станет вашим надежным спутником в мире зимних заготовок, обещая радость вкуса и уют в холодные дни. Попробуйте и наслаждайтесь каждым кусочком лета, сохраненным в вашем лечо!

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