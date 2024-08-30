Простейший рецепт домашнего лечо: родные уплетают банку за банкой

Лечо — это кулинарное открытие для любителей ярких и насыщенных овощных блюд. Этот венгерский овощной салат завоевал сердца многих благодаря своей простоте в приготовлении и универсальности в использовании.

Оно может служить как самостоятельное блюдо, так и ароматное дополнение к основным блюдам. Привлекательность лечо в том, что его можно заготавливать на зиму, и оно будет радовать вас своим вкусом долгие месяцы. Заготовьте несколько банок, и вы увидите, как быстро они закончатся — банка за банкой!

Почему выбирают лечо?

Лечо ценят за его универсальность и богатый витаминный состав. Главные ингредиенты — это свежие перцы, спелые помидоры, хрустящая морковь и ароматный лук. Всё это делает лечо не только вкусным, но и чрезвычайно полезным. Приготовленное дома лечо полностью натурально и не содержит консервантов, что делает его предпочтительным выбором для здорового питания.

Ингредиенты для приготовления домашнего лечо

Вам понадобятся следующие компоненты:

Перец сладкий — 1,5 кг

Помидоры свежие — 1,5 кг

Морковь — 500 г

Лук репчатый — 500 г

Масло растительное — 100 мл

Сахар — 2 ст. л.

Соль — 1 ст. л.

Уксус 9-процентный — 50 мл

Чеснок — 4 дольки

Специи: лавровый лист, черный перец горошком — по вкусу

Приготовление лечо шаг за шагом

Очистка и нарезка овощей. Очистите перцы от семян и нарежьте их полосками. Помидоры обдайте кипятком, снимите кожицу и нарежьте кубиками. Морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте тонкими полукольцами. Обжаривание. На растительном масле обжарьте лук до золотистости, добавьте морковь и тушите все вместе еще несколько минут. Добавление овощей. В кастрюлю к луку и моркови добавьте помидоры и перцы, перемешайте и тушите на среднем огне около 30 минут. Добавление приправ. В конце добавьте сахар, соль, лавровый лист, перец горошком, измельченный чеснок и уксус. Перемешайте и продолжайте тушить еще около 5 минут. Консервация. Разложите горячее лечо по предварительно стерилизованным банкам, закатайте и оставьте остывать в перевернутом виде под теплым одеялом.

Секреты успеха

Для более пикантного вкуса добавьте немного острого перца.

Увеличьте количество помидоров для более сочного лечо.

Храните заготовленное лечо в прохладном и темном месте для сохранения вкуса и аромата.

Домашнее лечо — это не только способ удивить и порадовать домашних, но и отличная возможность сохранить летний урожай для зимнего стола. Приготовьте его по этому рецепту, и ваши близкие будут восхищены свежестью и насыщенностью вкуса каждой порции. Наслаждайтесь каждой ложкой домашнего лечо и делитесь теплом семейных ужинов!