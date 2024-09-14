Пропадет с полок магазина с 16 сентября: россияне столкнутся с неприятным сюрпризом - купите заранее, чтобы не платить втридорога
magiya-vokrug.ru
Как сообщили эксперты по рынку, уже в ближайшее время на 7-10% увеличится стоимость черного чая в пакетиках.
В своем интервью для издания "Газета.ru" Евгения Жухова, эксперт в области экономики из университета "Синергия", ключевым фактором в этом вопросе стало то, что Россия зависит от импорта чая. То есть того производства, которое есть внутри страны не хватает для того, чтобы покрыть весь рынок - удается охватить только 20%. Остальное же приходится на экспорт.
Чай на сегодняшний день является одним из самых популярных напитков у жителей России. Черному чаю отдают предпочтение большинство - 85% населения. Зеленый же нравится больше только 10%. Оставшиеся 5% выбирают травяные смеси.
В свете предстоящего увеличения цен российские потребители могут начать искать более экономные варианты для сохранения своих привычек, например, покупая чай в большем объеме или переходя на более доступные марки. Также возможно усиление интереса к локально производимым сортам чая и травяным напиткам, стоимость которых может оказаться более стабильной.
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