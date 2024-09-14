Пропадет с полок магазина с 16 сентября: россияне столкнутся с неприятным сюрпризом - купите заранее, чтобы не платить втридорога

Как сообщили эксперты по рынку, уже в ближайшее время на 7-10% увеличится стоимость черного чая в пакетиках.



В своем интервью для издания "Газета.ru" Евгения Жухова, эксперт в области экономики из университета "Синергия", ключевым фактором в этом вопросе стало то, что Россия зависит от импорта чая. То есть того производства, которое есть внутри страны не хватает для того, чтобы покрыть весь рынок - удается охватить только 20%. Остальное же приходится на экспорт.





Сейчас мы наблюдаем осложненную ситуацию: трудности с доставкой, климатические условия в странах-экспортерах, напряжение на международной арене - все это усугубляет ситуацию. Например, взять Индию. Из-за засухи снижение производства чая может стать причиной роста цена - они вырастут на 20%, а то и больше.Чай на сегодняшний день является одним из самых популярных напитков у жителей России. Черному чаю отдают предпочтение большинство - 85% населения. Зеленый же нравится больше только 10%. Оставшиеся 5% выбирают травяные смеси.В свете предстоящего увеличения цен российские потребители могут начать искать более экономные варианты для сохранения своих привычек, например, покупая чай в большем объеме или переходя на более доступные марки. Также возможно усиление интереса к локально производимым сортам чая и травяным напиткам, стоимость которых может оказаться более стабильной.