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Придется снова сдавать: новые правила получения водительского удостоверения в России

Придется снова сдавать: новые правила получения водительского удостоверения в России

gazetazp.ru

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Стало известно, что с 1 апреля 2024 года международные или полученные за границей водительские удостоверения перестанут быть действительными на территории Российской Федерации, поэтому их владельцам для дальнейшего законного управления транспортными средствами придется пройти процедуры получения местных, российских, прав.

Ключевыми моментами данных изменений являются следующие моменты:

  • Желающим управлять транспортными средствами категорий М, А и В, к которым относятся мопеды, мотоциклы и легковые автомобили, необходимо будет сдать теоретическую часть экзамена на получение водительского удостоверения, а также получить справку о том, что они прошли медицинскую комиссию у таких врачей как невролог, терапевт, психиатр, нарколог и офтальмолог;
  • Лица, которые будут продолжать управлять автомобилями или другими видами транспортных средств, требующих наличие действительных водительских удостоверений, с просроченными правами, будут считаться нарушителями, и подвергаться наказанию в виде штрафов от 5 до 15 тысяч рублей;

Вместе с тем планируется ввести запрет на допуск к экзамену для тех водителей, которые лишились прав из-за управления автомобилем в нетрезвом состоянии и отказа в прохождении медосвидетельствования, а также для лиц, которые посетили военкомат по повестке и у которых истек паспорт.

Помимо ужесточения правил получения российского водительского удостоверения предполагаются и, наоборот, упрощения. А именно, увеличение числа допустимых ошибок на экзамене, пишет ussurmedia.

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