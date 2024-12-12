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Прекращение работы с 15 декабря: Wildberries и Ozon приняли новое решение для всех граждан

В преддверии новогодних праздников крупнейшие р...

tvzvezda.ru

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В преддверии новогодних праздников крупнейшие российские онлайн-ритейлеры Wildberries и Ozon объявили о нововведениях, которые затронут всех пользователей.

С 15 декабря компании временно прекращают работу ряда функций, что вызвало активное обсуждение в социальных сетях. Разбираемся, что именно изменится и как это повлияет на миллионы граждан.

В чем суть изменений?

По заявлению представителей Wildberries и Ozon, с 15 декабря будет приостановлена возможность самовывоза заказов из некоторых пунктов выдачи. Это связано с перегрузкой логистической системы в предновогодний период, когда объем заказов традиционно достигает своего пика.

Основные изменения:

  • Некоторые пункты самовывоза временно закрываются;
  • Заказы будут доставляться только курьерской службой или в ближайшие работающие пункты выдачи;
  • Увеличение сроков доставки в отдельных регионах из-за высокого спроса.

Компании заверяют, что делается всё возможное, чтобы минимизировать неудобства для клиентов, и изменения носят временный характер.

Почему это важно?

В предновогодний период россияне активно делают покупки онлайн, приобретая подарки, праздничное украшение и продукты для застолья. Сокращение доступности пунктов выдачи может привести к задержкам доставки, что вызовет неудобства для тех, кто привык забирать заказы самостоятельно.

«Мы приносим извинения за возможные неудобства, но такие меры необходимы для поддержания качества обслуживания и своевременной доставки заказов», — пояснили в пресс-службе Ozon.

Что делать пользователям?

Чтобы избежать проблем, пользователям рекомендуется:

  • Оформлять заказы заранее. Чем раньше вы закажете, тем больше вероятность получить товар вовремя.
  • Проверять доступность пунктов выдачи. На сайте и в приложении указывается актуальная информация о доступных ПВЗ.
  • Рассмотреть курьерскую доставку. В условиях перегрузки логистики курьерская доставка может стать более надежным вариантом.

Перспективы после праздников

Представители обеих платформ обещают, что с 10 января работа пунктов выдачи восстановится в полном объеме. Более того, планируется увеличение количества ПВЗ в регионах, чтобы избежать подобных проблем в будущем.

Решение Wildberries и Ozon, хотя и временное, заставило пользователей пересмотреть свои планы на новогодние покупки. Важно учитывать эти изменения и заранее готовиться к возможным задержкам. Онлайн-ритейлеры продолжают оставаться ключевыми игроками на рынке, и их готовность адаптироваться к возросшим нагрузкам подтверждает их стремление поддерживать высокий уровень обслуживания.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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