Новости Казани
· 16+ · Анастасия Шарова

В Казани с начала 2024 года произошло 146 ДТП с участием детей

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С начала года в Казани произошло 146 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в результате которых два ребёнка погибли и 151 получил травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

В преддверии зимних каникул и новогодних праздников сотрудники правоохранительных органов напоминают родителям о важности обучения детей правилам дорожного движения.

Важно, чтобы дети не спешили и были внимательны при переходе проезжей части. Также следует объяснить им, что неохраняемые ледяные катки и снежные горки могут представлять опасность, так как существует риск выезда на дорогу или столкновения с уборочной техникой.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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