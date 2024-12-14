В Казани с начала 2024 года произошло 146 ДТП с участием детей

С начала года в Казани произошло 146 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в результате которых два ребёнка погибли и 151 получил травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

В преддверии зимних каникул и новогодних праздников сотрудники правоохранительных органов напоминают родителям о важности обучения детей правилам дорожного движения.

Важно, чтобы дети не спешили и были внимательны при переходе проезжей части. Также следует объяснить им, что неохраняемые ледяные катки и снежные горки могут представлять опасность, так как существует риск выезда на дорогу или столкновения с уборочной техникой.