В Татарстане за неделю подорожали колбаса, мясо и овощи

В Татарстане в период с 2 по 9 декабря цены на большинство продуктов питания выросли.

По данным Росстата, среди мясных изделий наиболее заметно подорожала курица — 196,40 рублей за килограмм. Варёная колбаса подорожала на 9 рублей и составила 458,70 рублей за килограмм, а стоимость мороженой рыбы увеличилась на 7,5 рублей, достигнув 285,88 рублей за килограмм.

Сливочное масло стоит 993,01 рубля. Среди молочных продуктов наиболее подорожали сыр, творог и сметана.

Среди овощей особенно заметно выросли цены на помидоры, которые теперь стоят 214,20 рублей за килограмм, и огурцы — 193,73 рубля.

Кроме того, продолжается рост цен на водку, которая сейчас стоит 681,25 рубля за литр.