Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Шарова

В Татарстане за неделю подорожали колбаса, мясо и овощи

Подписаться в Telegram

В Татарстане в период с 2 по 9 декабря цены на большинство продуктов питания выросли.

По данным Росстата, среди мясных изделий наиболее заметно подорожала курица — 196,40 рублей за килограмм. Варёная колбаса подорожала на 9 рублей и составила 458,70 рублей за килограмм, а стоимость мороженой рыбы увеличилась на 7,5 рублей, достигнув 285,88 рублей за килограмм.

Сливочное масло стоит 993,01 рубля. Среди молочных продуктов наиболее подорожали сыр, творог и сметана.

Среди овощей особенно заметно выросли цены на помидоры, которые теперь стоят 214,20 рублей за килограмм, и огурцы — 193,73 рубля.

Кроме того, продолжается рост цен на водку, которая сейчас стоит 681,25 рубля за литр.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане на 22,3% могут повысить тарифы на ЖКУ в 2025 году

Новости России

день назад

Клиенты ВТБ смогут оплачивать покупки за рубежом по QR

jhfjnrf jn nfhfrfyjd

Новости Казани

4 часа назад

Полиция назвала причину скопление правоохранителей у бара в центре Казани

Важное в РТ

3 дня назад

Казань попала в топ городов, где раньше всех ложатся спать

сколько стоит стяжка пола за квадратный метр в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в результате ДТП пострадало 213 диких животных

Новости Казани

день назад

В Казани задержали ОПГ за обнал более 2,5 млрд рублей

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане вновь зафиксировано подорожание бензина и дизельного топлива

Новости Казани

день назад

В Казани из нового перинатального центра впервые выписали тройняшек

Новости Казани

день назад

В Казани искусственный интеллект будет искать сосульки на крышах
Лонгриды
22 часа назад

«У нас сложилась банда»: в Казани прошла премьера фильма «Елки 11»

В Казани состоялась премьера долгожданного филь...

Новости Татарстана

14 минут назад

За сутки в Казани произошло 267 ДТП

Гид по скидкам Казани

день назад

Скучать не придется: редакция собрала гид по развлечениям в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Минниханов встретился с руководителем молдавской партии социалистов Игорем Додоном

Новости Татарстана

4 часа назад

Утраченные исторические здания исключают из реестра ОКН
В Татарстане утверждены новые тарифы на вывоз м...
Новости Татарстана
5 часов назад

В Татарстане утверждены новые тарифы на вывоз мусора

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане за неделю подорожали колбаса, мясо и овощи

Новости Казани

5 часов назад

В Казани ограничат движение по ряду улиц из-за подготовки и проведения новогодних мероприятий

Новости Татарстана

5 часов назад

Раис Татарстана поручил усилить контроль за уборкой снега
Новости России
4 дня назад

Лимит на удачу: реальные истории людей, которые очень не вовремя остались без интернета