Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Шарова

Утраченные исторические здания исключают из реестра ОКН

Подписаться в Telegram

Председатель комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин сообщил о продолжающейся работе по исключению утраченных исторических сооружений из реестра.

По словам Гущина, особое беспокойство вызывают участки, которые были утрачены или получили значительные повреждения в конце 90-х годов. Также были периоды, когда соответствующие объекты сносили из-за строительства метро или в связи с появлением Куйбышевского водохранилища.

Глава комитета подчеркнул, что это вынужденная мера, так как объективно восстановить утраченные сооружения не представляется возможным. С другими опасными объектами также возникают сложности из-за высокой стоимости реставрации, как сообщает «Интерфакс».

В Татарстане охраняется более 5 тысяч объектов культурного наследия, среди которых есть как памятники архитектуры и археологии, так и градоформирующие объекты.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане на 22,3% могут повысить тарифы на ЖКУ в 2025 году

Новости России

день назад

Клиенты ВТБ смогут оплачивать покупки за рубежом по QR

чем морят тараканов профессиональные фирмы

Новости Казани

4 часа назад

Полиция назвала причину скопление правоохранителей у бара в центре Казани

Важное в РТ

3 дня назад

Казань попала в топ городов, где раньше всех ложатся спать

проколоть язык спб в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в результате ДТП пострадало 213 диких животных

Новости Казани

день назад

В Казани задержали ОПГ за обнал более 2,5 млрд рублей

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане вновь зафиксировано подорожание бензина и дизельного топлива

Новости Казани

день назад

В Казани из нового перинатального центра впервые выписали тройняшек

Новости Казани

день назад

В Казани искусственный интеллект будет искать сосульки на крышах
Лонгриды
22 часа назад

«У нас сложилась банда»: в Казани прошла премьера фильма «Елки 11»

В Казани состоялась премьера долгожданного филь...

Новости Татарстана

14 минут назад

За сутки в Казани произошло 267 ДТП

Гид по скидкам Казани

день назад

Скучать не придется: редакция собрала гид по развлечениям в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Минниханов встретился с руководителем молдавской партии социалистов Игорем Додоном

Новости Татарстана

4 часа назад

Утраченные исторические здания исключают из реестра ОКН
В Татарстане утверждены новые тарифы на вывоз м...
Новости Татарстана
5 часов назад

В Татарстане утверждены новые тарифы на вывоз мусора

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане за неделю подорожали колбаса, мясо и овощи

Новости Казани

5 часов назад

В Казани ограничат движение по ряду улиц из-за подготовки и проведения новогодних мероприятий

Новости Татарстана

5 часов назад

Раис Татарстана поручил усилить контроль за уборкой снега
Новости России
4 дня назад

Лимит на удачу: реальные истории людей, которые очень не вовремя остались без интернета