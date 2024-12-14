Утраченные исторические здания исключают из реестра ОКН

Председатель комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин сообщил о продолжающейся работе по исключению утраченных исторических сооружений из реестра.

По словам Гущина, особое беспокойство вызывают участки, которые были утрачены или получили значительные повреждения в конце 90-х годов. Также были периоды, когда соответствующие объекты сносили из-за строительства метро или в связи с появлением Куйбышевского водохранилища.

Глава комитета подчеркнул, что это вынужденная мера, так как объективно восстановить утраченные сооружения не представляется возможным. С другими опасными объектами также возникают сложности из-за высокой стоимости реставрации, как сообщает «Интерфакс».

В Татарстане охраняется более 5 тысяч объектов культурного наследия, среди которых есть как памятники архитектуры и археологии, так и градоформирующие объекты.