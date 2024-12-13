В Казани искусственный интеллект будет искать сосульки на крышах
В Казани с наступлением нового года стартует программа по очистке крыш от снега и наледи. Об этом сообщил руководитель центра городской трансформации Дмитрий Кремлёв.
Система мониторинга, основанная на технологии искусственного интеллекта, будет тестироваться в 2025 году. Уже сейчас ИИ используется для контроля за уборкой дорог и тротуаров. С помощью мобильных камер специалисты выявляют проблемные участки, где скапливается снег.
Подобная система уже установлена на десяти мусоровозах и 25 автобусах.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец