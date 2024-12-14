Раис Татарстана поручил усилить контроль за уборкой снега

Глава Татарстана Рустам Минниханов дал ряд указаний главам муниципалитетов и руководителям профильных министерств. В них говорилось о необходимости своевременно убирать снег с дорог и пешеходных зон, а также о проверке состояния крыш многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба президента РТ.

Минниханов обратил внимание на то, что после недавних снегопадов от граждан поступило 575 жалоб, связанных с проблемами в уборке дорог. Он подчеркнул, что из-за этого затрудняется движение транспорта и снижается доступность общественного транспорта.

Также он отметил, что особенно важно уделить внимание уборке тротуаров, подходов к социальным объектам и дворов, особенно в преддверии новогодних праздников.

Раис Татарстана призвал руководителей лично контролировать ситуацию и оперативно реагировать на обращения граждан. Особое внимание было уделено угрозе схода снега и наледи с крыш зданий.