В Казани из нового перинатального центра впервые выписали тройняшек

В новом перинатальном центре Казани состоялась первая торжественная выписка тройни. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Родителями тройни стали Дмитрий и Татьяна Максимовы, которые поженились восемь лет назад и живут в Салават Купере.

Поздравить молодых родителей с таким значимым событием пришел глава Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков. Он отметил, что рождение сразу троих детей — это не только огромное счастье, но и большая ответственность.

Дети родились здоровыми: два мальчика, Олег и Константин, и девочка Марина. Теперь в семье уже пятеро детей, включая двух старших дочерей.

Напомним, перинатальный центр городской клинической больницы №7 им. М.Н. Садыкова был открыт в 2024 году. Медицинское учреждение предназначено для наблюдения женщин с высокой группой риска до самых родов.