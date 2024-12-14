В Татарстане утверждены новые тарифы на вывоз мусора

В Татарстане с 1 июля 2025 года будут действовать новые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета РТ по тарифам.

Для оператора, работающего в западной зоне — ООО «УК „ПЖКХ“», тариф составит 598,49 рубля за кубический метр мусора (с учетом НДС). В то же время, тариф для восточной зоны, предоставляемый ООО «Гринта», будет выше — 614,95 рубля за кубический метр (с НДС).

Таким образом, плата за обращение с твердыми коммунальными отходами для потребителей ООО «УК „ПЖКХ“» составит 117,70 рубля на одного человека в многоквартирном доме и 127,68 рубля на одного человека в индивидуальном жилом доме. Для клиентов ООО «Гринта» эти суммы будут равны 120,94 рубля и 131,19 рубля соответственно.

По словам пресс-службы, рост тарифов на вывоз мусора связан с плановой индексацией, учитывающей потребительские цены (на 5,8%), а также с увеличением расходов на приобретение контейнеров и изменением тарифов на захоронение и обработку твердых коммунальных отходов.

Разница в тарифах обусловлена местом формирования отходов. Так, УК «ПЖКХ» вывозит 75% мусора из столицы республики, тогда как у ООО «Гринта» основная часть отходов образуется в муниципальных районах. Это приводит к увеличению затрат на транспортировку у «Гринты» из-за удлинения маршрутов, так как мусор из Елабужского, Мамадышского, Мензелинского и Тукаевского районов отправляется на захоронение в Набережные Челны.

Также на различия в тарифах повлияли результаты финансово-хозяйственной деятельности региональных операторов за 2023 год.

Западная зона Татарстана включает Казань и 21 муниципальный район, тогда как восточная зона охватывает Набережные Челны и 22 района.