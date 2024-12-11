«В них много опасностей»: эксперты высказались, нужно ли запрещать соцсети детям до 14 лет

Казанские эксперты прокомментировали идею запрета соцсетей для детей до 14 лет

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предлагает запретить детям до 14 лет пользоваться социальными сетями. А подросткам с 14 лет, по ее мнению, надо разрешать регистрироваться там только с согласия родителей. Эту инициативу Ирина Волынец обосновывает тем, что соцсети представляют значительную опасность для несовершеннолетних с самых разных сторон. Редакция PROKAZAN выяснила, что думают по поводу этой идеи эксперты и родители школьников.

Деструктивные сообщества, педофилы и другие опасности социальных сетей

Как отмечает Ирина Волынец, в соцсетях детей поджидают следующие опасности:

1) Риск вовлечения в деструктивные сообщества.

В интернете есть такие группы, в которых детей призывают к самоповреждающему поведению и и более страшным действиям.

2) Риск вовлечения в преступную деятельность.

3) Формирование психологической зависимости.

«Из-за соцсетей происходит подмена реального мира виртуальным. Как следствие, у детей возникают проблемы в общении со сверстниками и другими людьми», — говорит Ирина Волынец.

4) Подталкивание детей к созданию такого контента, который снимается с риском для жизни и здоровья.

В последнее время он стал настолько распространен, что уже даже президент России Владимир Путин обратил внимание на эту проблему. В стране планируется введение штрафов за такой контент.

5) Кибербуллинг — издевательства в виртуальном пространстве.

6) Возможность столкновения с педофилами и прочими асоциальными лицами.

Автор фото: Мария Короткова

По словам детского омбудсмена, сейчас во многих странах мира рассматривается вопрос о введения запрета на пользование соцсетями для детей. А в Австралии решение о нем уже принято на законодательном уровне.

«И еще надо, чтобы ребенок во внеурочное время был максимально вовлечен в созидательную, конструктивную деятельность (к ней относятся творческая деятельность, спортивная деятельность, кружки, секции). И все это должно оплачиваться в том числе и государством. Потому что далеко не каждая семья может позволить себе такие занятия для ребенка за свой счет», — добавила Ирина Волынец.

«Соцсети создают невероятно сильную конкурентную среду»

Психологи тоже отмечают, что соцсети иногда оказывают негативное влияние на детей. Причем оно имеет и много других сторон, помимо тех, что перечисляет Ирина Волынец. К ним относятся:

1) Развитие комплекса неполноценности и ощущение нереализованности из-за сравнения себя с другими.

«Соцсети создают невероятно сильную конкурентную среду. Дети начинают сравнивать себя с другими и в плане внешности, и в плане реализованности. В результате у них появляется ощущение, что многие сверстники превосходят их по каким-либо параметрам», — говорит президент Ассоциации профессионалов в области психологии и развития личности Лия Шигабутдинова.

И подобное ощущение очень опасно. Так, например, зачастую подростки настолько истязают себя ради того, чтобы соответствовать какому-то недостижимому идеалу, что доходят даже до расстройств пищевого поведения, отмечает Лия Шигабутдинова.

И неважно, что в интернете люди выставляют только самую успешную часть своей жизни. У подростков еще не сформировано критическое мышление, чтобы это понять. Соцсети способны вызывать комплекс неполноценности и у взрослых людей. Потому что и они тоже сравнивают себя с другими, более успешными.

2) Потеря мотивации к обучению.

На примере блогеров подростки видят, что отсутствие высшего образования не мешает некоторым людям зарабатывать много денег. И кто-то начинает равняться на таких людей.

3) Информация, не предназначенная для возраста ребенка.

По мнению психологов, такой контент может нанести ему серьезную психологическую травму.

Соцсети – это возможности для самореализации

Вместе с тем, психологи отмечают, что соцсети имеют и множество положительных сторон. Нельзя говорить, что это однозначно зло.

«В современном мире соцсети являются для детей, наравне с семьей, школой, важным средством социализации — процесса вхождения в общества, усвоения его норм, правил, представлений о жизни, деятельности. Кроме того, они представляют возможности для обучения, творчества, самореализации и общения», — говорит старший преподаватель кафедры клинической психологии и психологии личности КФУ Анна Лаврентьева.

Автор фото: Мария Короткова

Такое же мнение выразила в беседе с журналистом PROKAZAN психолог и мама казанской школьницы из 11 класса Елена Балтина.

«Сейчас есть очень много образовательных моментов, связанных с использованием соцсетей. Там есть много групп поддержки для детей, групп, где дети обсуждают то, что они смотрят, то, во что они играют. Кроме того, в соцсетях выкладывают расписание работы некоторых организаций», — говорит собеседница издания.

По ее мнению, запрещать подросткам до 14 лет пользоваться соцсетями в корне неправильно.

«Мне кажется, что лишать детей соцсетей – это все равно, что лишать их общения. В идее запрета на их использование я вижу больше негативных моментов», — прокомментировала Елена Балтина.

«Запретный плод всегда сладок»

Кроме того, по мнению всех опрошенных нами экспертов и родителей школьников, табу на соцсети для детей до 14 лет вызовет только обратный эффект.

«Запретный плод всегда сладок», — говорит казанский педагог, заслуженный учитель Республики Татарстан, директор казанской школы «СOлНЦе» Павел Шмаков. — «Если в подъезде висят таблицы «Не сорить, не курить» и «Пожалуйста, ведите себя аккуратно, мы любим свой двор», второе будет работать, а первое — нет».

Дети обязательно найдут способы обойти запрет на пользование соцсетями, тем более что их огромное количество, отмечает Павел Шмаков.

«Соцсети — это просто сложная структура. Поэтому мы ее боимся, как в свое время, например, боялись улицы. А нужно не запрещать соцсети, а полноценно, нормально работать с детьми», — говорит педагог.

Автор фото: Мария Короткова

Пути решения проблем с соцсетями

Решать проблемы с негативным влиянием на подростков соцсетей эксперты рекомендуют следующими способами:

1) Научить детей правильному и безопасному использованию соцсетей.

«Намного более сильное влияние оказывают меры не по запретам, а по просвещению. Усилия лучше было бы направлять не на ограничения и отслеживание тех, кто там регистрируется, а на то, чтобы развивать у детей способность анализировать информацию, отсеивать «шелуху», различать картину в соцсетях и реальной жизни и самим запускать классные и здоровые тренды», — говорит кандидат психологических наук, доцент Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова, мама школьника 11 класса Надежда Ванюхина.

«На мой взгляд, эффективнее учить детей и подростков интернет-безопасности и правилам коммуникации в сети», — отметила клинический психолог, кандидат психологических наук, доцент КФУ Люция Ибатуллина.

2) Усилить работу с детьми в школе.

По мнению Павла Шмакова, важно, чтобы в образовательных учреждениях хорошо функционировала психологическая служба. Для этого, в свою очередь, нужно поднять зарплату психологам. Из-за низкого дохода в образовательных учреждениях они либо вообще не идут в школы, либо работают там достаточно слабо. Кроме того, неплохо было бы вводить новые профессии в сфере образования, считает Шмаков.

«Лучше, если в школе будут не только учителя-предметники, но и те, кто занимается вопросами вокруг IT», — говорит директор казанской школы «СOлНЦе».

Автор фото: Мария Короткова

3) Следить за тем, чтобы дети не проводили в интернете чрезмерно много времени и принимать для этого соответствующие меры.

Нужно обучать ребенка правилам распорядка дня и тайм-менеджмента. Надо, чтобы он не зависал в соцсетях, а проводил в них не больше строго отведенного времени, говорит Люция Ибатуллина. Кроме того, если жизнь подростка интересна и он может себя реализовать в каком-то деле (в кружках, проектах и так далее), у него не будет времени и желания сбегать в виртуальную реальность.

4) Родителям нужно больше общаться с ребенком.