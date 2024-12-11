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ВТБ запустил свой pay-сервис для офлайн-покупок

ВТБ запустил сервис бесконтактной оплаты ВТБ Pa...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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ВТБ запустил сервис бесконтактной оплаты ВТБ Pay. Он позволит клиентам банка совершать покупки смартфоном в одно касание на кассах магазинов и снимать наличные в банкоматах.

Клиенты могут подключить карты МИР ВТБ к новому сервису в приложении ВТБ Онлайн. Для оплаты на кассе достаточно разблокировать телефон и приложить его к терминалу – оплата произойдет мгновенно.

Сервис доступен для клиентов со смартфонами на базе Android с NFC. Пользователи с устройствами на базе iOS могут получить бесплатный платежный стикер ВТБ и также оплачивать покупки бесконтактно.

Ранее банк запустил онлайн-оплату на портале «Госуслуги» без комиссии по кнопке ВТБ Pay, сейчас через сервис проходит более 300 тысяч оплат в месяц.

«По данным ВТБ, к концу 2025 года доля pay-сервисов в России вырастет в 2 раза. Банки активно развивают свои сервисы бесконтактной оплаты, и теперь клиентам ВТБ доступно собственное платежное приложение. Пользователи могут оплачивать покупки на кассах одним касанием смартфона. За несколько дней после запуска более 30 тысяч клиентов уже подключили себе ВТБ Pay. Мы ожидаем, что к концу года сервисом будут пользоваться около 200 тысяч клиентов», - рассказал руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

В 2025 году банк расширит функциональность сервиса, а пользователи смогут получить повышенный кешбэк за покупки через ВТБ Pay.

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