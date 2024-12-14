За сутки в Казани произошло 267 ДТП
13 декабря в Казани произошло 267 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает Госавтоинспекция.
В результате одного из ДТП, произошедшего при развороте в неположенном месте, погиб человек. Также было зафиксировано два столкновения из-за несоблюдения дистанции и выезда на встречную полосу.
Кроме того, правоохранительные органы задержали семь водителей в состоянии алкогольного опьянения и пятерых без водительских прав.
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