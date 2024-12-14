За сутки в Казани произошло 267 ДТП

13 декабря в Казани произошло 267 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

В результате одного из ДТП, произошедшего при развороте в неположенном месте, погиб человек. Также было зафиксировано два столкновения из-за несоблюдения дистанции и выезда на встречную полосу.

Кроме того, правоохранительные органы задержали семь водителей в состоянии алкогольного опьянения и пятерых без водительских прав.