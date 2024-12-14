В Казани ограничат движение по ряду улиц из-за подготовки и проведения новогодних мероприятий

В Казани в связи с подготовкой и проведением новогодних мероприятий с 19 декабря по 14 января ограничат движение на улице Кремлёвской, от улицы Чернышевского до площади Первого Мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Возможны ограничения на следующих участках:

улица Сибгата Хакима: от пересечения с улицей Декабристов до пересечения с улицей Абсалямова, в обе стороны.

улица Бондаренко: от жилого дома №3 по улице Сибгата Хакима до примыкания к улице Сибгата Хакима, в обе стороны.

улица З. Султана: от улицы Ш. Марджани до улицы Каюма Насыри.

улица Ш. Марджани: от улицы Татарстан до улицы Ф. Карима.

Водителей просят заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать затруднений на дороге.