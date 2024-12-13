В Казани задержали ОПГ за обнал более 2,5 млрд рублей

В Казани задержана ОПГ, члены которой занимались незаконной банковской деятельностью.

По словам представителя МВД Ирины Волк, с октября 2023 года в Казани действовала преступная группа, занимавшаяся незаконным обналичиванием средств. Участники группы имели чётко распределённые роли: одни занимались поиском и привлечением клиентов, другие перевозили наличные, а третьи вели бухгалтерию и оформляли документы.

Преступники осуществляли незаконные банковские операции, используя реквизиты подконтрольных юридических лиц. Комиссия за их услуги составляла не менее 14 процентов. За время работы преступной организации их доход превысил 43 миллиона рублей, а оборот составил не менее 2,5 миллиарда.

В результате операции было задержано семь участников группы.