Минниханов встретился с руководителем молдавской партии социалистов Игорем Додоном

Глава Татарстана Рустам Минниханов провёл встречу с руководителем молдавской партии социалистов Игорем Додоном. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы руководителя региона.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в текущих условиях. По словам Минниханова, он уже посещал Молдавию в 2018 году. Глава региона также отметил, что у Татарстана есть связи с Гагаузией.

Минниханов подчеркнул, что объём товарооборота между регионами пока невелик, но есть потенциал для его увеличения.