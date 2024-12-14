Минниханов встретился с руководителем молдавской партии социалистов Игорем Додоном
rais.tatarstan.ru
Глава Татарстана Рустам Минниханов провёл встречу с руководителем молдавской партии социалистов Игорем Додоном. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы руководителя региона.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в текущих условиях. По словам Минниханова, он уже посещал Молдавию в 2018 году. Глава региона также отметил, что у Татарстана есть связи с Гагаузией.
Минниханов подчеркнул, что объём товарооборота между регионами пока невелик, но есть потенциал для его увеличения.
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