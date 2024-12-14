Полиция назвала причину скопление правоохранителей у бара в центре Казани

Пресс-служба МВД по Республике Татарстан отреагировала на сообщения в социальных сетях о массовой драке возле бара на улице Пушкина в Казани.

В правоохранительные органы поступило сообщение о конфликте, который произошёл на одной из улиц Вахитовского района. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы.

В данный момент все трое участников конфликта доставлены в отделение полиции, где проводится расследование.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором, по словам свидетелей, запечатлена массовая драка между посетителями бара. Очевидцы сообщили о словесной перепалке между молодыми людьми и девушками, которая переросла в физическое столкновение. Также поступали сообщения о вызове полиции и скорой помощи на место происшествия, пишет KazanFirst.