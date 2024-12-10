Траектория карьеры: трубопроводчики готовят кадровый резерв

Определиться с выбором профессии по интересам и способностям, развиваться в выбранном направлении, получить крепкие знания и прийти на производство уверенным специалистом – в этом будущим трубопроводчикам помогает АО «Транснефть – Прикамье». Профориентационная работа давно стала на предприятии системным подходом к подготовке будущих высококвалифицированных кадров для стратегически важной отрасли.

Маршрут построен

Выбирать будущую профессию в последний год обучения – не лучшая траектория для самореализации и успешной карьеры. «Транснефть – Прикамье» заинтересовано в работниках, сделавших осознанный выбор, с высокой мотивацией развиваться и расти вместе с компанией. Маршрут для них построен уже со школьной скамьи.

Знакомство с нефтепроводной отраслью начинается в школе, для чего организуется множество интересных мероприятий. На профориентационных уроках в школах регионов присутствия предприятия ребята узнают о том, чем занимаются трубопроводчики, где получают образование и проходят практику, как начинают профессиональный путь. Подобные встречи в этом году специалисты компании провели в Татарстане, Чувашии, Удмуртии, Пермском крае и Кировской области.

Конечно же, больше всего погружает и мотивирует увиденное собственными глазами. Поэтому школьников приглашают в самое сердце ответственного производства – на нефтеперекачивающую станцию (НПС). Экскурсии проводятся на площадках с энергетическим и технологическим оборудованием, на территории резервуарных парков. Работа насосов, очистных сооружений, лабораторий обычно вызывает много вопросов. На каждый из них работники станции отвечают подробно, разъясняя нюансы непростого, но вдохновляющего труда.

В текущем году свои двери для юных конкурсантов распахнули НПС «Азнакаево», «Набережные Челны», «Белая», НПС-3, «Елизаветинка» и другие. Всего на производственных объектах «Транснефть – Прикамье» проведено более 25 экскурсий.

«Ребята знакомятся с профессиями, о которых даже не подозревали, могут наблюдать процесс транспортировки нефти вживую, общаться с операторами, электромонтерами, лаборантами. На все вопросы персонал объектов дает подробные и понятные ответы». Все это помогает им с ответом на очень важный вопрос – кем я хочу стать?» — говорит классный руководитель девятиклассников Регина Галимова.

Работа на долгосрок

В АО «Транснефть - Прикамье» налажено сотрудничество с профильными учебными заведениями – Уфимским государственным нефтяным техническим университетом (УГНТУ), Альметьевским государственным нефтяным институтом (АГНИ), Канашским транспортно-энергетическим техникумом, Лениногорским политехническим колледжем. Работа со студентами – значимое направление в профориентации, так как это эффективный инструмент для формирования кадрового резерва компании. Отрасли нужны специалисты, способные работать в условиях новых требований к инженерным и рабочим специальностям.

Для учащихся УГНТУ, АГНИ и КанТЭТ предвыпускных курсов проводятся встречи и ярмарки вакансий, где сотрудники кадровых служб компании рассказывают о перспективах профессионального роста и преимуществах молодого специалиста «Транснефть – Прикамье». Ежегодно ведущие специалисты предприятия участвуют в проведении итоговой аттестации в форме государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы студентов АГНИ, КанТЭТ, ЛПК.

У школьника с хорошей успеваемостью и желанием работать в компании есть все шансы стать студентом-целевиком, получить стипендию от предприятия, пройти производственную практику на месте будущей работы, защитить дипломную работу в соответствии с предстоящей производственной деятельностью и трудоустроиться по полученной специальности. Кстати, свой первый трудовой год молодой специалист проводит под крылом мудрого наставника, что помогает максимально быстро адаптироваться в коллективе и погрузиться в корпоративную культуру трубопроводчиков.