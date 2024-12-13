«У нас сложилась банда»: в Казани прошла премьера фильма «Елки 11»

Турецкая звезда прилетела в Татарстан

В Казани состоялась премьера долгожданного фильма «Елки 11». Съёмки одного из эпизодов комедии проходила у нас в Татарстане. На один день Альметьевск превратился с съёмочный городок, где фанаты турецкой звезды — Бурака Озчивита ждали встречи. Редакция PROKAZAN решила рассказать, как новую часть «Елок» приняли жители и гости Казани.

Автор фото: Алина Алмакаева

Премьера фильма «Ёлки 11»

В преддверии новогодних праздников состоялась премьера одиннадцатого фильма популярной франшизы «Ёлки». Этот фильм, как и предыдущие части, обещает зрителям атмосферу волшебства и уюта, а также множество забавных и трогательных моментов. Кстати, в фильме принимали участия как звёзды Турции, так и наши отечественные.

«Для меня Бурак Озчивит — открытие. Мы только сегодня познакомились, и должна сказать, что я волновалась, как сложится контакт, ведь чтобы играть вместе, да еще и комедию, нужно очень доверять партнеру. Огромное ему спасибо, потому что он оказался потрясающим парнем. Мы быстро нашли общий язык. Переводчика Бурака играет тоже турецкий артист, который очень хорошо говорит на русском. И у нас уже сложилась такая банда, что, мне кажется, я скоро заговорю на турецком. Классный он, классный! Поверьте», — рассказала актриса Кристина Бабушкина.

Автор фото: Алина Алмакаева

Восторгался работой Бурака и наш Татарстанский актёр — Рузиль Минекаев. Он, кстати, тоже сыграл одну из главных ролей.

Автор фото: Алина Алмакаева

«Это интересно, необычно, и, если честно, первое время я не представлял, как это будет. Это классный опыт! Мы разговариваем с ним через переводчика. Оказалось, что я знаю много слов на турецком, потому что татарский и турецкий немного похожи. Мы перекинулись с ним парой слов», — рассказал Рузиль корреспонденту PROKAZAN.

Автор фото: kinopoisk.ru

Возвращение культовой франшизы

«Ёлки» — это одна из самых популярных российских кинофраншиз, которая завоевала любовь зрителей благодаря своей тёплой атмосфере, доброму юмору и вере в чудеса. В одиннадцатой части создатели легендарного фильма постарались сохранить все эти качества, добавив новые сюжетные линии и персонажей..

Премьера фильма прошла в одном из крупнейших кинотеатров города. Зрители собрались заранее, чтобы занять лучшие места и первыми увидеть новую часть любимой франшизы.

Автор фото: Алина Алмакаева

С первых же минут зрители погрузились в атмосферу праздника и волшебства. Фильм рассказывает о нескольких героях, чьи судьбы переплетаются в канун Нового года. Каждый герой имеет свою историю, свои проблемы и мечты, но всех их объединяет одно — вера в чудо.

«Новая часть фильма — это современная интерпретация «Золушки» в наших «елочных» традициях. Это ведь большая сказка, которая длится уже больше десяти лет. Я снимаю уже четвертый сезон. Это сказочная история про Золушку, которая очень хочет увидеть принца Бурака Озчивита. И вдруг! У нее все получилось так, как она хотела, но не так, как предполагала», — рассказал режиссер Александр Карпиловский журналисту PROKAZAN.

Автор фото: Алина Алмакаева

Фильм «Ёлки 11» получился добрым, весёлым и трогательным. Он напоминает нам о том, что в жизни всегда есть место для чуда, нужно только верить в него.

Одиннадцатая часть франшизы не разочаровала зрителей. Она получилась такой же доброй, светлой и уютной, как и предыдущие фильмы. После премьеры многие зрители выходили из кинотеатра с улыбкой на лице и хорошим настроением. Они с нетерпением будут ждать следующей части любимой франшизы. Редакция PROKAZAN точно рекомендует новый фильм к просмотру для всей семьи.

6+