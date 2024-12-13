В Татарстане вновь зафиксировано подорожание бензина и дизельного топлива

В период с 3 по 9 декабря в Республике Татарстан вновь были зафиксированы изменения в ценах на все виды бензина и дизельного топлива. Об этом сообщают данные Росстата.

Стоимость бензина марки АИ-92 увеличилась на 15 копеек, достигнув отметки в 52,68 рубля за литр. Цена на бензин марки АИ-95 выросла на 2 копейки, составив 78,93 рубля за литр. Цены на бензин марок АИ-98 и выше увеличились на 31 копейку и достигли уровня в 78,93 рубля.

Стоимость дизельного топлива также изменилась: она возросла на 7 копеек, составив 64,56 рубля за литр.

Ранее стало известно, что на территории Татарстана в результате ДТП пострадало 213 диких животных.