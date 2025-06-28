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Праздники продлят до невообразимости: как будем отдыхать на Новый год-2026

В 2026 году россиян ждёт достаточно долгий отды...

PROKAZAN

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В 2026 году россиян ждёт достаточно долгий отдых на Новый год. Благодаря удобному расположению праздничных выходных, есть шанс, что каникулы могут продолжиться до 11 января.

По словам Ярослава Нилова, председателя комитета Госдумы РФ по труду и социальной политике, календарь позволяет нам насладиться отдыхом с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.

8 января — это четверг, и многие могут ожидать, что 9 января будет рабочим днём. Однако, если 9 января будет объявлено выходным, то каникулы продолжатся до 11 января 2026 года. В таком случае понедельник, 12 января, станет первым рабочим днём после долгого перерыва.

Нилов также отметил, что даже если сотрудники выйдут на работу 9 января, этот день, скорее всего, будет сокращённым, и многие воспользуются возможностью взять отпуск за свой счет, чтобы продлить отдых.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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