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Праздники продлят до бесконечности: как будем отдыхать на Новый год-2026

В 2026 году россиян ждёт длительный отдых в пер...

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В 2026 году россиян ждёт длительный отдых в период новогодних праздников. Из-за удачного расположения выходных дней каникулы могут продлиться до 11 января, что является отличной новостью для всех желающих насладиться праздниками.

Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике, сообщил, что календарь даёт возможность отдыха с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.

8 января выпадает на четверг, что делает 9 января потенциальным рабочим днём. Однако, с учётом следующих выходных, 9 января могут объявить выходным днём, что продлит отдых до 11 января. В этом случае понедельник, 12 января, станет первым рабочим днём.

Нилов также отметил, что даже если 9 января останется рабочим, многие сотрудники, вероятно, возьмут отпуск за свой счёт, чтобы продлить время отдыха.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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