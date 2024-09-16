Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Получите от государства 650 тысяч рублей: стало известно кому должны солидную выплату

При оформлении ипотеки в России стали доступны ...

Подписаться в Telegram

При оформлении ипотеки в России стали доступны налоговые льготы. Они могут помочь снизить расходы на приобретение жилья. Получить налоговый вычет можно в зависимости от того, сколько стоит квартира, а также - от уплаченных процентов по кредиту.

Максимальный вычет, который существует, - это два миллиона рублей. Так можно вернуть до 260 тысяч. Для ипотеки же лимит вычета растет до 3 миллионов рублей. Так вернуть можно до 390 тысяч. При этом важно помнить, что возврат не может быть выше суммы уплаченного за год НДФЛ.

Есть категории граждан, которые вычет получить не могут:

- Граждан, которые не уплачивают НДФЛ
- Те, кто приобрет жилье с использованием госдотаций или при помощи своего работодатели
- Если жилье приобреталось у близких родственников или было получено по наследеству
- При использовании материнского капитала

Чтобы оформить вычет, вам понадобится паспорт, справка 2-НДФЛ, справка из банка о выплаченных процентах, кредитный договор, а также декларация 3-НДФЛ.

Важно отметить, что в случае, когда жилье покупается на стадии строительства, получить вычет можно только когда оно будет завершено.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

23 часа назад

Эксперты поделились новыми секретами здорового образа жизни для современного человека

Гид по скидкам Казани

день назад

Успеть этим летом: где отдохнуть в Казани

дезинфекция блох что мыть после обработки

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане после прививки годовалый ребенок потерял слух

Интересное в Казани

2 дня назад

Что нужно знать прежде, чем отдать ребенка в онлайн-школу?

занятия боксом в спб в Санкт-Петербурге

Новости Казани

22 часа назад

Ночью в Казани загорелся ресторан «P.LOVE»

Новости Татарстана

день назад

На трассе М7 автомобиль столкнулся с грузовиком

Новости Татарстана

22 часа назад

В Лениногорске две девушки пытались покончить с собой

Новости Татарстана

день назад

Стало известно, когда начнется отопительный сезон в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

В этом году из Татарстана выгнали две тысячи мигрантов
Новости Татарстана
22 часа назад

В Татарстане установили норму затрат на бесплатное питание в школах

Правительство республики обновило норматив затр...

Новости Казани

час назад

Аномальная жара в Казани не побила рекорд

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать. Редакция собрала список стоматологий Казани

Новости Казани

час назад

На Ямашева в Казани «Лада Калина» перевернулась на крышу

Новости Казани

16 часов назад

Казанский зооботсад меняет режим работы
Фигуристка Вероника Яметова выступит на этапах ...
Новости Казани
18 минут назад

Фигуристка Вероника Яметова выступит на этапах Гран-при РФ в Питере и Казани

Новости Татарстана

17 часов назад

На начало недели в Татарстане прогнозируют туман и ветер

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане обнаружили гигантских кузнечиков

Новости Казани

17 часов назад

Бастрыкин взял на контроль ситуацию со сливом отходов в Лебяжье
Ипотека - больше не проблема: лайфхаки и инсайд...
Интересное в Казани
6 дней назад

Ипотека - больше не проблема: лайфхаки и инсайды от специалиста агентства недвижимости
Казанский шоумен подает в суд на Хабиба и Катю ...
Новости Казани
38 минут назад

Казанский шоумен подает в суд на Хабиба и Катю Адушкину на 400 000 рублей