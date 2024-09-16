Получите от государства 650 тысяч рублей: стало известно кому должны солидную выплату

При оформлении ипотеки в России стали доступны налоговые льготы. Они могут помочь снизить расходы на приобретение жилья. Получить налоговый вычет можно в зависимости от того, сколько стоит квартира, а также - от уплаченных процентов по кредиту.

Максимальный вычет, который существует, - это два миллиона рублей. Так можно вернуть до 260 тысяч. Для ипотеки же лимит вычета растет до 3 миллионов рублей. Так вернуть можно до 390 тысяч. При этом важно помнить, что возврат не может быть выше суммы уплаченного за год НДФЛ.

Есть категории граждан, которые вычет получить не могут:

- Граждан, которые не уплачивают НДФЛ

- Те, кто приобрет жилье с использованием госдотаций или при помощи своего работодатели

- Если жилье приобреталось у близких родственников или было получено по наследеству

- При использовании материнского капитала

Чтобы оформить вычет, вам понадобится паспорт, справка 2-НДФЛ, справка из банка о выплаченных процентах, кредитный договор, а также декларация 3-НДФЛ.

Важно отметить, что в случае, когда жилье покупается на стадии строительства, получить вычет можно только когда оно будет завершено.