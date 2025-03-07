Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Полный запрет на продажу алкоголя: какой неприятный сюрприз приготовили власти страны для россиян

В России обсуждается возможность полного запрет...

pikabu.ru

Подписаться на Дзен.канал

В России обсуждается возможность полного запрета на продажу алкогольных напитков по воскресеньям. Инициаторы законопроекта уверены: такая мера поможет не только укрепить здоровье населения, но и позитивно повлияет на демографическую ситуацию в стране.

Зачем вводить алкогольные ограничения?

По мнению законодателей, отказ от спиртного хотя бы раз в неделю позволит россиянам больше времени проводить в кругу семьи, вести более здоровый образ жизни и, как следствие, повысит рождаемость. В других странах уже существуют подобные ограничения, и, как утверждают их сторонники, они дают положительные результаты.

Сейчас в ряде регионов России действуют локальные ограничения на продажу алкоголя в определенные часы или дни, но на федеральном уровне подобные меры пока не приняты. Однако растущий интерес к инициативе говорит о том, что этот вопрос может выйти на новый уровень обсуждения.

Как общество отреагирует на возможные изменения, покажет время. Пока же законопроект остается предметом дискуссий среди экспертов, законодателей и самих граждан.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Неожиданный кастинг и роль мечты: как создавался новый герой «Универа»

Новости России

3 часа назад

Эксперты киноиндустрии назвали самых ярких героинь российских сериалов

дезинфекция от клопов электросталь

Лонгриды

17 часов назад

От супермаркета к гастромаркету: что стало с «Бахетле» за два года?

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Подарки, которые запомнятся: сюрпризы для ваших близких в Казани

установка скрытых камер видеонаблюдения в квартире цена в Москве

Не у нас

день назад

В Европе началось тиканье вулканической бомбы: что скрывает озеро в Германии

Не у нас

день назад

Геолог Брехунцев: в ХМАО неуклонно снижается добыча нефти

Не у нас

23 часа назад

Ученые превратили свет в сверхтекучее твердое тело

Новости Казани

день назад

Дмитрий Губерниев и Александр Большунов повздорили в Казани

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане появятся 2 новых завода
Новости Казани
час назад

Вознесенский тракт станет платным с 9 марта

Платный участок Вознесенского тракта был открыт...

Новости Казани

9 минут назад

В Казани утром подожгли машину сотрудника военкомата

Важное в РТ

21 час назад

билайн провел собственный турнир на Чемпионате РТ по интеллектуальным играм «Интрометида»

Не у нас

19 минут назад

В Башкирии учитель случайно показал порно семиклассникам

Не у нас

34 минуты назад

Дагестанец годами бил супругу и 4 детей
В Дворец земледельцев в Казани вложат более 200...
Новости Казани
час назад

В Дворец земледельцев в Казани вложат более 200 млн рублей

Не у нас

59 минут назад

Священник рассказал, что не нужно класть в гроб

Новости Татарстана

час назад

Глава Татарстана потребовал подготовить ресурсы для предупреждения подтоплений

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане 7 марта водитель большегруза уснул и оказался в кювете
Kоманда ИТLE дарит путевку в Умру – паломничест...
Интересное в Казани
6 дней назад

Kоманда ИТLE дарит путевку в Умру – паломничество к священным местам для мусульман