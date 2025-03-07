Полный запрет на продажу алкоголя: какой неприятный сюрприз приготовили власти страны для россиян

В России обсуждается возможность полного запрета на продажу алкогольных напитков по воскресеньям. Инициаторы законопроекта уверены: такая мера поможет не только укрепить здоровье населения, но и позитивно повлияет на демографическую ситуацию в стране.

Зачем вводить алкогольные ограничения?

По мнению законодателей, отказ от спиртного хотя бы раз в неделю позволит россиянам больше времени проводить в кругу семьи, вести более здоровый образ жизни и, как следствие, повысит рождаемость. В других странах уже существуют подобные ограничения, и, как утверждают их сторонники, они дают положительные результаты.

Сейчас в ряде регионов России действуют локальные ограничения на продажу алкоголя в определенные часы или дни, но на федеральном уровне подобные меры пока не приняты. Однако растущий интерес к инициативе говорит о том, что этот вопрос может выйти на новый уровень обсуждения.

Как общество отреагирует на возможные изменения, покажет время. Пока же законопроект остается предметом дискуссий среди экспертов, законодателей и самих граждан.

