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Поливаю капусту этим раствором для хорошего роста: первая важная подкормка

Добрый день, друзья! Прошло две недели после то...

kasheloff.ru

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Первая подкормка капусты проводится через две недели после высадки рассады в открытый грунт. В этот период растение активно наращивает зелёную массу и особенно нуждается в азоте.

Схема подкормок за сезон:

Первая — в фазе активного роста листьев (азотная подкормка).

Вторая — при формировании розетки (с фосфором и калием).

Третья — во время роста кочанов.

Приготовление натурального удобрения для первой подкормки капусты

Для первой подкормки рекомендуется использовать органические удобрения, которые мягко воздействуют на растения и обогащают почву.

Ингредиенты и процесс приготовления:

  1. В 200-литровую бочку воды добавить 2 ведра коровяка.
  2. Настоять смесь в течение недели, пока не завершится процесс брожения.
  3. Затем развести 1 литр настоя в 10 литрах воды.
  4. Под каждый куст капусты вносить по 1 литру раствора, обязательно поливая по влажной почве.

Если недавно прошёл дождь, это идеальное время для внесения подкормки.

Чем можно заменить коровяк

Если коровяк недоступен, можно использовать следующие альтернативы:

  • Зелёное удобрение — настой из сорняков и трав.
  • Конский навоз или куриный помёт — продаются в дачных магазинах.
  • Аммиачная селитра — подходит для тех, кто посещает участок нерегулярно. Содержит до 35% азота и 13% серы, отлично стимулирует рост листьев.

Такая подкормка обеспечит капусту необходимыми питательными веществами на ранних этапах роста и поможет получить хороший урожай.

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