Поливаю капусту этим раствором для хорошего роста: первая важная подкормка

Первая подкормка капусты проводится через две недели после высадки рассады в открытый грунт. В этот период растение активно наращивает зелёную массу и особенно нуждается в азоте.

Схема подкормок за сезон:

Первая — в фазе активного роста листьев (азотная подкормка).

Вторая — при формировании розетки (с фосфором и калием).

Третья — во время роста кочанов.

Приготовление натурального удобрения для первой подкормки капусты

Для первой подкормки рекомендуется использовать органические удобрения, которые мягко воздействуют на растения и обогащают почву.

Ингредиенты и процесс приготовления:

В 200-литровую бочку воды добавить 2 ведра коровяка. Настоять смесь в течение недели, пока не завершится процесс брожения. Затем развести 1 литр настоя в 10 литрах воды. Под каждый куст капусты вносить по 1 литру раствора, обязательно поливая по влажной почве.

Если недавно прошёл дождь, это идеальное время для внесения подкормки.

Чем можно заменить коровяк

Если коровяк недоступен, можно использовать следующие альтернативы:

Зелёное удобрение — настой из сорняков и трав.

Конский навоз или куриный помёт — продаются в дачных магазинах.

Аммиачная селитра — подходит для тех, кто посещает участок нерегулярно. Содержит до 35% азота и 13% серы, отлично стимулирует рост листьев.

Такая подкормка обеспечит капусту необходимыми питательными веществами на ранних этапах роста и поможет получить хороший урожай.

