Поливаю капусту этим раствором для хорошего роста: первая важная подкормка
kasheloff.ru
Первая подкормка капусты проводится через две недели после высадки рассады в открытый грунт. В этот период растение активно наращивает зелёную массу и особенно нуждается в азоте.
Схема подкормок за сезон:
Первая — в фазе активного роста листьев (азотная подкормка).
Вторая — при формировании розетки (с фосфором и калием).
Третья — во время роста кочанов.
Приготовление натурального удобрения для первой подкормки капусты
Для первой подкормки рекомендуется использовать органические удобрения, которые мягко воздействуют на растения и обогащают почву.
Ингредиенты и процесс приготовления:
- В 200-литровую бочку воды добавить 2 ведра коровяка.
- Настоять смесь в течение недели, пока не завершится процесс брожения.
- Затем развести 1 литр настоя в 10 литрах воды.
- Под каждый куст капусты вносить по 1 литру раствора, обязательно поливая по влажной почве.
Если недавно прошёл дождь, это идеальное время для внесения подкормки.
Чем можно заменить коровяк
Если коровяк недоступен, можно использовать следующие альтернативы:
- Зелёное удобрение — настой из сорняков и трав.
- Конский навоз или куриный помёт — продаются в дачных магазинах.
- Аммиачная селитра — подходит для тех, кто посещает участок нерегулярно. Содержит до 35% азота и 13% серы, отлично стимулирует рост листьев.
Такая подкормка обеспечит капусту необходимыми питательными веществами на ранних этапах роста и поможет получить хороший урожай.
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