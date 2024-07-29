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Почему новый боевой корабль был назван в честь Почётного гражданина Лисок

28 июля 2024 года стал знаменательным днем для ...

triptonkosti.ru

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28 июля 2024 года стал знаменательным днем для российского военно-морского флота, когда новейший патрульный корабль "Виктор Великий" был спущен на воду. Этот корабль, названный в честь Героя Советского Союза и Почетного гражданина города Лиски, Виктора Ивановича Великого, представляет собой символ мужества и памяти о заслугах ветерана Великой Отечественной войны.

Биография героя, в честь которого назван корабль

Виктор Иванович Великий родился в 1918 году и начал свою службу на флоте в 1936 году. В годы войны он командовал отрядом бронекатеров, получивших прозвище "речных танков" за их мобильность и огневую мощь. Великий прославился во время боев за Керченский полуостров, где его действия помогли переправить значительные силы и ресурсы через пролив под огнем врага. За свои подвиги Великий был удостоен звания Героя Советского Союза.

Технические характеристики и задачи корабля

"Виктор Великий" относится к классу патрульных кораблей и предназначен для выполнения широкого спектра задач, от патрулирования территориальных вод до охраны морских баз. Корабль оборудован современным вооружением, включая пулеметы, гранатометы, артиллерийское и ракетное вооружение, а также оснащен средствами ПВО. "Виктор Великий" также может нести на борту вертолет и беспилотники, что значительно расширяет его функциональные возможности.

Значение имени корабля для морского флота и патриотизма

Назвать военный корабль именем известного героя — это давняя традиция, которая подчеркивает связь времен и продолжение традиций мужества и героизма. "Виктор Великий" будет нести свое имя не только как оружие, но и как символ уважения и памяти к тем, кто отстаивал мир на своей земле. Это также служит важным напоминанием для новых поколений о великих поступках прошлого, которые должны вдохновлять на подвиги и служение Родине.

Будущее корабля и ожидания

После завершения строительства и проведения всех необходимых испытаний "Виктор Великий" отправится на Черное море, где и будет выполнять свои основные задачи. Ожидается, что этот корабль станет важной частью российского военно-морского флота, демонстрируя мощь и готовность страны защищать свои интересы на море.

Таким образом, "Виктор Великий" станет не только современной боевой единицей, но и памятником на водах, напоминая о безмерной отваге и жертвенности российских моряков на протяжении всей истории страны.

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