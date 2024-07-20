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«Почему мы не можем еще завтра миллион мобилизовать: генерал-лейтенант Гурулев прокомментировал шанс на мобилизацию 300 тысяч к августу:

Гурулев подчеркнул, что оборонно-промышленный комплекс в настоящее время нацелен на поддержку текущего состава вооруженных сил, и введение значительного числа новых бойцов требует не только униформы и обучения

absatz.media

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Генерал-лейтенант Андрей Гурулев, активно ведущий обсуждения на своем телеграм-канале, поднял вопрос о возможности новой мобилизации в России. Он отметил, что хотя вооруженные силы успешно обновляются за счет добровольцев, предложение мобилизовать дополнительный миллион человек вызывает серьезные логистические и экономические вопросы.

Гурулев подчеркнул, что оборонно-промышленный комплекс в настоящее время нацелен на поддержку текущего состава вооруженных сил, и введение значительного числа новых бойцов требует не только униформы и обучения, но и гарантии полного ресурсного обеспечения. Расширение возможностей коммерческого сектора происходит постепенно, что делает массовую мобилизацию непростой задачей.

Помимо технических аспектов, Гурулев обратил внимание на социальные последствия мобилизации, которая предполагает отрыв людей от их обычной жизни и работы. Он отметил, что сегодняшние военнослужащие — это высокомотивированные граждане, не имеющие проблем с законом или алкоголем, что является результатом строгого отбора.

Кроме того, масштабная мобилизация могла бы негативно сказаться на промышленности, уже испытывающей дефицит рабочих рук. Секторы от энергетики до химической промышленности ощущают влияние недостатка квалифицированных специалистов, что может усугубиться при дальнейших мобилизационных усилиях.

Гурулев заключил, что текущая ситуация требует взвешенного подхода к мобилизации, учитывая все экономические и социальные аспекты. Пока что стратегия внимательного и постепенного подхода к укреплению армии через добровольное привлечение кажется наиболее разумной и целесообразной.

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