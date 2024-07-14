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«Почему мы не можем еще завтра миллион мобилизовать: генерал-лейтенант Гурулев прокомментировал шанс мобилизации 300 тысяч к сентябрю

Одним из основных аспектов, которые Гурулев выделяет, является способность промышленности обеспечить всех новобранцев необходимым: от униформы до специализированного обучения

yaplakal.com

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В недавнем обращении в своем телеграм-канале, генерал-лейтенант Андрей Гурулев поднял вопрос о потенциальной мобилизации еще одного миллиона человек. Это предложение вызвало активное обсуждение, учитывая текущее состояние вооруженных сил России и возможности оборонно-промышленного комплекса.

Одним из основных аспектов, которые Гурулев выделяет, является способность промышленности обеспечить всех новобранцев необходимым: от униформы до специализированного обучения. Согласно Гурулеву, на данный момент военно-промышленный комплекс нацелен на поддержку уже существующего состава войск, и его потенциал для масштабирования действий ограничен. Процесс включения новых бойцов в строй должен быть организован постепенно и основываться на добровольности, чтобы избежать перебоев в поставках и тренинге.

Второй ключевой момент касается социально-экономического влияния мобилизации. Гурулев подчеркивает, что мобилизация значительной части трудоспособного населения отразится на всех сферах экономики, от промышленного производства до сельского хозяйства. Такая мера приведет к дефициту рабочей силы, что может усилить уже существующие трудности.

Генерал-лейтенант также обращает внимание на моральный и социальный аспекты мобилизации. По его словам, в армии должны служить граждане, свободные от социальных и правовых проблем, что требует тщательного отбора и подготовки. Массовая мобилизация может ослабить эти стандарты, что отрицательно скажется на боеспособности и моральном духе войск.

В заключение своего анализа Гурулев делает вывод, что в текущих условиях массовая мобилизация была бы непрактичной и потенциально вредной для страны. На основе всех факторов, учитывая текущую экономическую ситуацию и состояние вооруженных сил, предпочтительнее продолжать сосредотачиваться на добровольной контрактной службе и поэтапном укреплении военного потенциала России.

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