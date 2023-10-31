Поцелованные богом: к кому в 2024 году придут деньги и счастье

Астролог Тамара Глоба рассказала, что в 2024 году родившиеся под созвездием весов смогут испытать настоящее счастье, сообщает gorodkirov.ru.

Согласно гороскопу, это произойдет благодаря стремительному увеличению доходов у весов: они смогут забыть о финансовых проблемах. Однако астролог рекомендует весам научиться правильно распоряжаться своими средствами и не тратить их напрасно, в противном случае деньги не задержаться в их доме надолго.

Вместе с финансовым благополучием, в жизни родившихся под созвездием весов наступит личное счастье. Одинокие представители знака Весы смогут найти свою половинку, которую они так долго ждали, а те, кто уже состоит в отношениях, смогут укрепить свои отношения.