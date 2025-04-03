Плесень, пестициды и даже кишечная палочка вместо бодрости: Роскачество раскрыло список опасных для жизни брендов чая
myfin.by
В ходе обширного исследования, проведенного Роскачеством, были обнаружены значительные нарушения в продукции некоторых известных производителей чая.
Экспертиза затронула 48 образцов чая от 35 производителей, включая товары из России, Шри-Ланки, Индии, ОАЭ и Польши.
Обширное тестирование чая
Черный чай подвергался тестированию по 178 параметрам, среди которых проверка на содержание пестицидов, тяжелых металлов, токсинов и бактерий. Несмотря на то что большинство образцов успешно прошли испытания, результаты некоторых марок вызвали серьезное беспокойство у специалистов.
Зафиксированные нарушения
Особенно тревожны результаты для чая марок Globus, где содержание плесени превышало норму вдвое. Также проблемы с превышением допустимых норм были выявлены у производителей Basilur и Dilmah, а также у «Краснодарского» от «Дагомысчай».
В продукции Basilur, кроме того, обнаружено высокое содержание пестицидов. В чае от «Азерчай» и «Золотая чаша» была найдена кишечная палочка, что указывает на крайне низкий уровень гигиены на производстве и представляет угрозу для здоровья потребителей.
Ответственность и рекомендации Роскачества
Роскачество призывает к ужесточению контроля качества чая и предостерегает потребителей быть более внимательными при выборе продукта. Организация настаивает на необходимости срочных изменений в законодательстве о безопасности пищевых продуктов для улучшения защиты прав потребителей.
Отсутствие четких норм содержания бактерий в сухом чае в России усугубляет проблему, при этом причинами загрязнения называют использование некачественного сырья и нарушения условий хранения. Роскачество настаивает на важности усиления законодательных требований к безопасности пищевых продуктов.
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