Тёплый март и новые температурные рекорды: чего ожидать от погоды в Казани в апреле?

Эксперты рассказали, какая погода ждёт казанцев в апреле

Март 2025 года запомнится жителям Татарстана необычно тёплой погодой, которая значительно отклонилась от климатической нормы. Вместо привычных холодов и переменчивой весенней погоды, жители Казани стали свидетелями температурных рекордов и яркого солнца. Это явление ярко выделяется на фоне последних лет, когда март зачастую характеризуется холодными и дождливыми днями. Какие прогнозы на апрель подготовили эксперты? И к чему готовиться казанцам - в материале PROKAZAN.

Тёплый март 2025 года: рекорды и аномалии

Март 2025 года в Казани и Татарстане стал исключительным по своим погодным условиям. С начала месяца температура воздуха стабильно превышала климатическую норму на 7–9 градусов, что вызвало значительные отклонения от привычного весеннего фона. Анализ ситуации показывает, что такие аномалии не случайны — они являются результатом ряда атмосферных процессов, которые в последнее время всё чаще становятся характерными для региона.

Автор фото: Алина Алмакаева

Влияние Сибирского антициклона на температуру

Сибирский антициклон, оказавший влияние на погоду Татарстана, привнес в март интенсивное тепло, которое в дневное время прогревало воздух до +9–16°C. Этот процесс стал основным фактором для установления температурных рекордов. Как сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Казанского федерального университета Тимур Аухадеев, март 2025 года стал рекордным по количеству превышений температурных норм: за месяц было зафиксировано 9 рекордов. Одним из наиболее ярких стал температурный максимум 31 марта, когда температура в Казани достигла +15,3°C, что оказалось на 1,3 градуса выше предыдущего рекорда 2007 года, когда термометры показывали +14°C.

Анализ мартовской температуры: рекорды и тенденции

«Наблюдаемое явление связано с установившимся атмосферным антициклоном, который стабильно сохранял тёплую и ясную погоду. Это и привело к такому высокому температурному фону», — пояснил Аухадеев, добавив, что, несмотря на это, сам март не стал рекордным по средней температуре.

Среднее значение этого месяца составило 2°C, что всего лишь на 0,6°C выше температуры марта 2020 года.

Интересно, что температурные аномалии, которые наблюдаются в Татарстане, не уникальны для региона. В последние десятилетия изменение климата приводит к более частым и интенсивным отклонениям от нормальных температурных режимов по всей территории России. В то время как в прошлом столетии март чаще всего приносил холодные или дождливые дни, в последние годы ситуация меняется, и природа предоставляет всё больше «тёплых сюрпризов».

Автор фото: Алина Алмакаева

Прогноз на апрель: что ждать казанцам?

Тем не менее, несмотря на рекорды, в ближайшие дни в Казани прогнозируется стабильная, но несколько смягченная погода. Уже 3 апреля в регионе начнётся снижение атмосферного давления, связанное с приближением южного циклона. Это явление, как отмечают в Гидрометцентре РТ, сопровождается образованием облачности и понижением дневных температур. Тем не менее, как указал начальник Гидрометцентра Татарстана Феликс Гоголь, ближайшая декада останется аномально тёплой, с температурой, превышающей климатическую норму на 4 градуса.

«Хотя циклон принесёт дожди и облачность, температура в ближайшие дни всё равно будет выше нормы. Мы ожидаем, что она останется на уровне 12–17°C, а в ночные часы температура в ряде районов может опуститься до минус 3 градусов», — отметил Гоголь.

Автор фото: Алина Алмакаева

Переменная погода: дожди и колебания температуры

Прогнозы на 4 и 5 апреля показывают, что по мере смещения антициклона на восток, температура начнёт колебаться, а в некоторых районах Татарстана возможны дожди. Особенность этого периода заключается в сильных температурных контрастах. В ночные часы в Казани температура будет находиться в пределах 1–6°C, а днём — уже от 11 до 16°C, с возможным повышением до 19°C в восточных районах.