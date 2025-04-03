В КФУ ученые примут участие в создании вакцины от рака

Казанский федеральный университет заключил соглашение о научных исследованиях с НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи и вошёл в число 18 российских учреждений, допущенных к участию в проекте.

Как сообщил замдиректора НИЦ Павел Вандышев, решение о сотрудничестве было принято после визита в КФУ в прошлом году, когда специалисты центра оценили научный потенциал университета.

Исследователи КФУ будут изучать наиболее чувствительные типы опухолей для разработки эффективных методов лечения. Основная задача — создание моделей рака у мышей с сохранённой иммунной системой для оценки реакции на терапию антителами.

Критериями успеха станут предсказуемость ответа на лечение, динамика роста опухоли, метастазирование и выживаемость животных.