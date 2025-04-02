Как автосалон ТТС обманул казанца: скрытые дефекты и игнорирование претензий

Автосалон отказался возвращать казанцу деньги за проданную с дефектами иномарку

В Казани мужчина при покупки иномарки за 1 670 000 попал в руки недобросовестных дилеров ТТС. Машина, которая, по заверениям продавцов, находилась в отличном состоянии, вскоре начала проявлять скрытые дефекты: проблемы с коробкой передач, неисправности приборной панели и другие поломки, которые не были отражены в диагностической карте. Также в ТСС не посчитали нужным и об аварийном прошлом авто. Попытки решить ситуацию через автосалон не увенчались успехом — вместо помощи покупателю пришлось искать решение самостоятельно. Почему ТТС умалчивали проблемы? И что делать покупателю – в материале PROKAZAN.

Проблемы с автомобилем: что скрыли продавцы?

Когда Артём К. решил приобрести Mazda CX-5 2013 года в автосалоне ТТС, ему была обещана машина в удовлетворительном техническом состоянии. Однако после покупки оказалось, что реальное состояние автомобиля сильно отличается от заявленного.

Первоначальная диагностика, проведенная автосалоном, показала, что в автомобиле нужно заменить только масло в коробке передач и устранить проблемы с подвеской. Продавцы заверили покупателя, что машина полностью исправна, а любые дефекты — это всего лишь «расходники». Однако вскоре, после тест-драйва и внимательной эксплуатации, стало очевидно, что проблема гораздо серьезнее.

Автор фото: ТТС

При проверке в стороннем сервисе выяснилось, что причиной странного звука, который покупатель отметил сразу после покупки, была не подвеска, как утверждали в ТТС, а полностью разрушенная коробка передач. Этот дефект, безусловно, требовал ремонта в кратчайшие сроки, и покупателю стало очевидно, что продавцы просто не провели должной диагностики, либо сознательно скрыли информацию о состоянии автомобиля.

«Когда я сообщил, что слышу странный звук, мне объяснили, что это нормально для двигателя 2.0. Но когда я обратился в сторонний сервис, они заявили, что проблема не в подвеске, а в коробке передач, которая просто в ужасном состоянии», - рассказывает Артём К. корреспонденту PROKAZAN.

Ошибки автосалона и игнорирование претензий

После того как проблемы с коробкой передач и панелью стали явными, покупатель решил обратиться обратно в автосалон ТТС. Однако реакция со стороны автосалона была далека от ожидаемой. Вместо того чтобы предложить помощь в устранении поломки или хотя бы компенсировать ущерб, в ТТС предложили лишь «просушить» неисправную приборную панель и отказались от дальнейших решений.

На этом проблемы не закончились. Через некоторое время в холодную погоду у автомобиля снова возникли технические неполадки — приборная панель перестала работать. Хотя в автосалоне пообещали починить ее, на деле проблему так и не решили, а предложенные решения были временными и неэффективными. На основе заключения стороннего сервиса было установлено, что приборная панель нуждается в полной замене, что привело к дополнительным затратам.

«Я попытался уговорить их решить проблему с приборной панелью, но мне ответили, что могут только просушить её. Когда же я приехал в сервис, мне сказали, что полная замена панели — единственное решение», - рассказывает Артём.

Но это были не все проблемы автомобиля. В процессе ремонта выяснилось, что стеклоомывающая жидкость не выкачивалась на лобовое стекло. После диагностики сторонним сервисом оказалось, что передняя часть машины была в аварии, а повреждения, касающиеся системы омывателя, никогда не были указаны в диагностической карте.

Редакция PROKAZAN решила обратиться в ТТС за разъяснением ситуации, но на момент публикации ответ так и не последовал.

Игнорирование потребительских прав

Когда проблемы с автомобилем стали очевидными, покупатель попытался решить вопрос с автосалоном, заявив о необходимости компенсации за скрытые дефекты и отказ от выполнения обязательств. Однако после истечения двух недель с момента покупки, которые по закону являются сроком для возврата автомобиля, автосалон просто перестал реагировать на обращения покупателя.

Автор фото: ТТС

Продавцы игнорировали все попытки покупателя добиться компенсации, а после многочисленных жалоб и звонков на горячую линию ответили лишь спустя несколько месяцев, предложив лишь скидку на следующий автомобиль, но не решив проблему с текущим. При этом ни одна из заявленных проблем так и не была устранена.

«После того, как срок на возврат истек, автосалон прекратил отвечать на мои звонки. Каждый раз мне говорили, что они рассмотрят мою жалобу через 45 рабочих дней, но в итоге я ничего не получил», - говорит Артём.

Юридическая перспектива: что делать потребителю?

Что делать покупателю, который столкнулся с подобной ситуацией? В первую очередь, необходимо понимать свои права и возможности для защиты. Важно отметить, что в случае покупки подержанного автомобиля, автосалон обязан предоставить покупателю полную и достоверную информацию о техническом состоянии машины. Неуказание дефектов, скрытых повреждений или несоответствие заявленного состояния фактическому — является нарушением прав потребителей.

«В данной ситуации покупателю следует провести независимую экспертизу, чтобы подтвердить скрытые дефекты и их связь с аварией. После этого можно подать претензию в автосалон, а если ответ не будет получен, подать иск в суд для компенсации ущерба и возврата автомобиля», - поясняет юрист Денис Быкиев корреспонденту PROKAZAN.

В этом случае, если покупатель решит обращаться в суд, первым шагом станет проведение независимой экспертизы, которая подтвердит скрытые дефекты и их связь с аварией. На основе этого можно будет подать претензию в автосалон и, если вопрос не будет решен, уже направить иск в суд.

Юристы рекомендуют требовать компенсации за ремонт автомобиля, возврата машины и уплаты штрафов за несоответствие условий договора, а также покрытие расходов на юридическую помощь.