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Врач рассказала, что тест с часами помогает обнаружить признаки слабоумия

Наличие нескольких ошибок при выполнении этого ...

pixabay.com

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Геронтолог Светлана Трофимова в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказала о простом способе, который может помочь выявить первые признаки надвигающегося слабоумия. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

По словам специалиста, заподозрить когнитивные нарушения можно с помощью несложного теста: человеку предлагают нарисовать циферблат часов и отметить на нём конкретное время — например, 13:45. Как подчеркнула врач, по итоговому рисунку можно оценить состояние работы мозга.

Трофимова уточнила, что при анализе рисунка важно обращать внимание на несколько деталей: циферблат должен быть ровным, стрелки правильно соотнесены по размеру — минутная длиннее часовой, все цифры находятся внутри круга, а само время указано корректно.

Она добавила, что наличие нескольких ошибок при выполнении этого задания может говорить о возможных нейродегенеративных нарушениях.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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