Новые горизонты для комфортной жизни за городом
коттеджные поселки в Казани становятся не просто местом для жизни, а символом нового подхода к комфортному проживанию. С каждым годом растет интерес к загородной недвижимости, и рынок Казани отражает эту тенденцию: новые жилые комплексы с разной инфраструктурой, продуманные планировки и экологичные решения — всё это теперь доступно на расстоянии нескольких километров от города. Почему казанцы все чаще выбирают жизнь в таких поселках и как они меняют городской ландшафт? Давайте разберемся, что предлагают коттеджные поселки Казани в 2025 году.
Коттеджный посёлок
Коттеджный посёлок «Ягода Малина» — уникальное место для жизни и бизнеса
«Ягода Малина» — коттеджный посёлок закрытого типа, расположенный в Зеленодольском районе Татарстана, всего 45 минут от Казани. Это экологичный и безопасный уголок с красивыми ландшафтами, который объединит 900 домов.

Ключевые преимущества:
• Наличие собственной инфраструктуры с газом, электричеством и водоснабжением
• Уникальное расположение на возвышенности в окружении лесов Волжского-Камского заповедника
• Проект «город за городом»: горнолыжная трасса, загородный клуб «Кишангер», развлекательные зоны, спа, глэмпинг
• Строятся детский сад, школа, мечеть

Инвестиционные возможности:
• Образовательные проекты, горнолыжный комплекс, агробизнес
• Производство бутилированной воды, кафе и рестораны, магазины

Действующая акция:
• Рассрочка от застройщика от 6 месяцев до 4−5 лет, 50 процентов стоимости покупатель вносит сразу, а остальную половину — в течение срока рассрочки.
• Возможность приобрести дом с земельным участком, так и земельный участок отдельно


«Ягода Малина» — идеальный выбор для тех, кто ищет комфорт, природу и бизнес-возможности в одном месте.
г. Казань, 2-я Азинская 3Б
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Коттеджный посёлок
Коттеджный посёлок «Северная Раифа» в Зеленодольском районе — ваш уголок спокойствия и инвестиций
Посёлок расположен в Зеленодольском районе, рядом с Большими Ключами и Большими Кургузями. Участки ИЖС от 6 до 20 соток с газом, электричеством и дорогами. Асфальтированная дорога до посёлка обеспечит удобный доступ, даже в час пик — всего 30 минут от центра Казани.

Почему выбирают наш посёлок:
  • Чистая природа и свежий воздух
  • Озеро Светлое и Раифский монастырь в непосредственной близости
  • Приятная стоимость — от 80 тыс. руб. за сотку
  • Возможность оплаты в рассрочку или ипотеку

Действующие акции:
  • Рассрочка на участки до 5 лет.
  • Стоимость участка при рассрочке — 110 тыс. руб. за сотку. Первоначальный взнос — 100 тыс. руб., оставшаяся сумма делится на 60 месяцев равными платежами. Срок можно сократить. Например, для участка 10 соток ежемесячный платеж составит 17 тыс. руб.

Низкие цены, комфортное расположение и возможности для инвестиций — отличный выбор для вашего нового дома или будущего проекта.
г. Казань,
ул. Смычки, 5
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Коттеджный посёлок
Коттеджный поселок «Жемчужина» — идеальное место для вашей семьи!
Жемчужина — это комфортное и безопасное место для жизни, где каждый найдет для себя уголок счастья.

Преимущества нашего поселка:
  • Видовые дома, с панорамными окнами для наслаждения природными пейзажами.
  • Единая стилистика всех домов и улиц, создающая гармонию и уют.
  • Чарующее окружение природой по периметру поселка для спокойных прогулок и отдыха на свежем воздухе.
  • Близость к двум городам — Казани и Зеленодольску, для удобства транспортной доступности.
  • Закрытая территория с шлагбаумом и видеонаблюдением, обеспечивающая безопасность и приватность.
  • Спортивные и детские площадки, а также прогулочные зоны для активного отдыха.

Строительство на высоком уровне с использованием лучших строительных материалов, что гарантирует долговечность и комфорт в каждом доме.
«Жемчужина» — это место, где хочется жить, отдыхать и наслаждаться каждым моментом!
г. Казань,
ул. Смычки, 5
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Коттеджный посёлок
Земельная корпорация «Тесла» — надежный партнёр в сфере недвижимости

Мы предлагаем земельные участки под ИЖС в Зеленодольском районе с гарантией прозрачности сделки, юридического сопровождения и гибких условий оплаты, включая ипотеку и рассрочку. Развита инфраструктура и живописные локации делают наши участки идеальными для комфортной жизни и выгодных инвестиций.

Почему выбирают нас:
  • Участки под ИЖС от 100 000 руб./сотка
  • Прозрачные условия сделки и юридическая поддержка
  • Гибкие условия оплаты: рассрочка и ипотека
  • Развита инфраструктура и привлекательные локации

Земельная корпорация «Тесла» — ваш идеальный выбор для жизни и инвестиций.
г. Казань,
ул. Смычки, 5
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Земельный участок
Проект «Изумрудная Долина» — это воплощение идеалов комфорта и безопасности. Расположенный в Советском районе Казани, посёлок обеспечивает уникальное сочетание природы и комфорта. Завершённые электрификация и газификация обеспечивают жителям комфорт и безопасность, а развитая инфраструктура делает его идеальным местом для жизни.

ASG invest открывает новые горизонты в инвестировании в земельные активы. Компания является лидером в создании условий для развития и строительства, предлагая широкий выбор земельных участков для различных видов использования.

Откройте для себя «Изумрудную Долину» с ASG invest. Школа, детский сад, магазины — всё это находится рядом, чтобы удовлетворить потребности вашей семьи. Позвольте себе и вашим близким окунуться в мир комфорта и гармонии.
г. Казань,
Сибирский тракт, 34к5
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