Коттеджный посёлок «Ягода Малина» — уникальное место для жизни и бизнеса

«Ягода Малина» — коттеджный посёлок закрытого типа, расположенный в Зеленодольском районе Татарстана, всего 45 минут от Казани. Это экологичный и безопасный уголок с красивыми ландшафтами, который объединит 900 домов.



Ключевые преимущества:

• Наличие собственной инфраструктуры с газом, электричеством и водоснабжением

• Уникальное расположение на возвышенности в окружении лесов Волжского-Камского заповедника

• Проект «город за городом»: горнолыжная трасса, загородный клуб «Кишангер», развлекательные зоны, спа, глэмпинг

• Строятся детский сад, школа, мечеть



Инвестиционные возможности:

• Образовательные проекты, горнолыжный комплекс, агробизнес

• Производство бутилированной воды, кафе и рестораны, магазины



Действующая акция:

• Рассрочка от застройщика от 6 месяцев до 4−5 лет, 50 процентов стоимости покупатель вносит сразу, а остальную половину — в течение срока рассрочки.

• Возможность приобрести дом с земельным участком, так и земельный участок отдельно





«Ягода Малина» — идеальный выбор для тех, кто ищет комфорт, природу и бизнес-возможности в одном месте.