Коттеджный посёлок «Ягода Малина» — уникальное место для жизни и бизнеса
«Ягода Малина» — коттеджный посёлок закрытого типа, расположенный в Зеленодольском районе Татарстана, всего 45 минут от Казани. Это экологичный и безопасный уголок с красивыми ландшафтами, который объединит 900 домов.
Ключевые преимущества:
• Наличие собственной инфраструктуры с газом, электричеством и водоснабжением
• Уникальное расположение на возвышенности в окружении лесов Волжского-Камского заповедника
• Проект «город за городом»: горнолыжная трасса, загородный клуб «Кишангер», развлекательные зоны, спа, глэмпинг
• Строятся детский сад, школа, мечеть
Инвестиционные возможности:
• Образовательные проекты, горнолыжный комплекс, агробизнес
• Производство бутилированной воды, кафе и рестораны, магазины
Действующая акция:
• Рассрочка от застройщика от 6 месяцев до 4−5 лет, 50 процентов стоимости покупатель вносит сразу, а остальную половину — в течение срока рассрочки.
• Возможность приобрести дом с земельным участком, так и земельный участок отдельно
«Ягода Малина» — идеальный выбор для тех, кто ищет комфорт, природу и бизнес-возможности в одном месте.