Соседи рассказали о матери, которая убила своего сына в Казани

Жители дома рассказали, что 28-летняя Анастасия Антонова, подозреваемая в убийстве своего сына с помощью ножниц, производила впечатление вежливого и спокойного человека. Мальчик, по их словам, был доброжелательным и всегда с улыбкой здоровался с окружающими.

Анастасия жила с родителями — Ольгой и Романом. Соседи предполагают, что у неё была работа, так как за ребёнком в детский сад часто приходила бабушка. Никто из них не видел женщину ни с сигаретой, ни в нетрезвом состоянии. Один из жильцов отметил, что однажды видел её в необычном балахоне, который напоминал одежду участников какого-то сообщества.

После трагедии Анастасия нанесла себе ранения. Сейчас она находится в РКБ, пишет Mash Iptash.

Появилась фотография с места убийства 5-летнего мальчика матерью в Казани.