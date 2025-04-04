Ученые обратили внимание на странные дыры на дне Тихого океана

Океанологи обнаружили на дне Тихого океана загадочные отверстия, из которых выходит тёплая жидкость. Учёные предполагают, что это может быть тревожным сигналом о приближающемся мощном землетрясении.

Первый раз это явление было зафиксировано ещё в 2015 году, и с тех пор оно продолжает вызывать интерес у специалистов, в том числе геофизиков Техасского университета. Позднейшие исследования показали, что такие отверстия распространены вдоль всей западной части Северной Америки. Изначально считалось, что это просто следы морских обитателей, но появление горячей жидкости поставило под сомнение эту версию.

Дайверам удалось проследить, что цепочка из сотен таких отверстий тянется от канадского Ванкувера до Калифорнии. Причём их количество растёт — сейчас на каждом квадратном метре морского дна может появляться по 3–4 новых отверстия.

Специалисты выражают обеспокоенность возможным вредом для морской экосистемы. Также рассматривается вероятность, что данные процессы связаны с подвижками земной коры, которые в будущем могут спровоцировать землетрясения, сообщает МедиаПоток со ссылкой на «Энергофиксик».