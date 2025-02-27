ПЕРЕЙТИ
где найти всё для стиля, увлечений и комфорта
мужской
гид
Этот проект создан для тех, кто ценит стильную жизнь и качественный отдых. Мы собрали лучшие места и компании Казани, где каждый мужчина найдет всё необходимое — от ухода за собой до снаряжения для любимых хобби.
о проекте
Специальные услуги
Активный отдых
Мужская экипировка
Комфорт и технологии
Хобби и увлечения
Стиль и уход
TOPGUN — барбершоп нового уровня!

Почему выбирают нас?
  • 100% кэшбэк на стрижки, уход и топовую технику — ты не просто тратишь, а накапливаешь!
  • Безупречная гигиена: индивидуальная щетка-сметка каждому клиенту.
  • Мастера-профи: идеальная техника, постоянное обучение, знания трихологии и психологии.
  • 5 барбершопов в Казани, 220 по всему миру — мы задаем стандарты индустрии!

Академия TOPGUN: прокачай навыки или начни карьеру барбера с нуля.

TOPGUN — для тех, кто ценит качество!
Записывайся прямо сейчас!
ул. Орловская, 211
DISTRICT / НА РАЙОНЕ — стиль, проверенный временем
Российский бренд уличной моды с 25-летней историей! Все коллекции создаются дизайнером Андреем Зенковым, который сам придумывает, рисует и воплощает каждую деталь.

Качество, комфорт и самовыражение — вот три кита, на которых стоит наш бренд.
  • Проверенные ткани — одежда, которая служит годами.
  • Идеальные лекала — комфортная посадка и креативный дизайн.
  • Оригинальный стиль — для тех, кто хочет выделяться.

РАСПРОДАЖА! Ловите крутые вещи по приятным ценам:
  • Худи — 2000 ₽
  • Футболки — 1000 ₽

Актуальный ценовой диапазон:
  • Футболки — 1700−2500 ₽
  • Брюки — 3500−4200 ₽
  • Худи — 3500−4500 ₽

Производство в России — Смоленская область и Подмосковье.
Однажды попробуете — и DISTRICT станет вашим любимым брендом!
Технополис, Новая Тура
Зелёный павильон
Ряд 13 место 46-48
Стиль начинается с костюма от «Бостон»
Когда речь заходит о статусе, уверенности и респектабельности, важны не только слова, но и образ. Мужские костюмы «Бостон» — это стиль, который говорит за вас.

Почему выбирают «Бостон»?
  • Идеальная посадка. Костюмы, созданные с учетом особенностей мужской фигуры, подчёркивают достоинства и обеспечивают комфорт.
  • Высокое качество. Мы используем только проверенные материалы, чтобы костюм радовал вас годами.
  • Доступные цены. Элегантность должна быть доступной каждому — наши цены приятно удивляют.
  • Ассортимент на любой случай. От классики для важных встреч до современных моделей для ярких выходов.

Сейчас действуют скидки — отличный повод обновить гардероб.
Заходите в «Бостон» — здесь стиль становится вашей визитной карточкой.
ТЦ Франт
ул. Фучика, 90
Вы любите интеллектуальные игры, стратегию и стильный отдых? Добро пожаловать в PlayBar Модельный Покер — уникальное пространство, где покер превращается в искусство общения и интеллекта, а каждая встреча становится событием.
Здесь нет места риску и азарту, но есть высокий уровень игры, яркие эмоции и атмосфера клубного уюта. Классический техасский холдем, мафия, шахматы, нарды — каждый вечер новый формат, а лучшие игроки зарабатывают очки в рейтинге.

Как это работает? Все просто:
  • Вход депозитный, но сумма остаётся вашей — можно потратить на кухню, бар или паровые коктейли.
  • Для девушек и новичков — дни со свободным посещением.
  • Выдача стэков без доплат, бонусные входы для ранних гостей.
  • Внутренний рейтинг, регулярные турниры, общая и женская гонка.
  • Стильная атмосфера, качественная еда, мощный бар и новые знакомства.

PlayBar Модельный Покер — место, где встречаются интеллект, стиль и азарт жизни. Здесь выигрывают эмоции!
ТЦ Родина
ул. Мусы Джалиля, 8/44
ул. Чернышевского, 28А, 1 этаж
Не школа барабанов — это место, где каждый найдет свой ритм, независимо от возраста, опыта и занятости!

Устал от рутины и ищешь способ расслабиться? Барабаны — твой ключ к новым эмоциям и самореализации. Индивидуальное расписание, быстрые результаты и поддержка на каждом этапе.

Ищешь новое увлечение? У нас — удобное время, небольшие группы и поддерживающая атмосфера.

Уже играешь, но хочешь большего? Повысь уровень, изучи новые техники и выступай на сцене! Продвинутые программы, мастер-классы и концерты ждут тебя.

Для тех, кто хочет снять стресс, развить креативность и найти баланс между работой и отдыхом, мы предлагаем гибкое расписание и быстрые результаты. А если ты ищешь хобби для эмоциональной разгрузки и самовыражения — индивидуальные уроки и интенсивные программы созданы специально для тебя.

Не школа барабанов — это не просто обучение, это твой путь к новым эмоциям, энергии и самовыражению. Приходи на бесплатное пробное занятие и почувствуй ритм жизни! Уже через 3 урока ты освоишь ритм!

Редакция желает вам найти всё необходимое для стиля, увлечений и комфорта. Вдохновляйтесь и действуйте!