Новости Казани
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В апреле платные парковки добирутся до спальных районов Казани

Многие горожане отнеслись к нововведению негативно

pixabay.com

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С 15 апреля в Казани появятся ещё 42 платные парковки. Новые участки затронут не только центр города, но и жилые районы — в том числе улицы Глушко, Зорге и Терегулова.

Многие горожане отнеслись к нововведению негативно: они не готовы платить за стоянку возле своих домов. Кроме того, их беспокоит, что теперь автовладельцы, не желающие платить, начнут оставлять машины во дворах.

На интерактивной карте видно, что платные парковки охватили практически весь город. И это без учёта тех, что уже работают — часть из них в ближайшее время станет дороже. Правда, есть и исключения: например, на улицах Толстого и Ахтямова цена снизится до 30 рублей в час. В то же время на 14 участках, где запланировано повышение тарифов, точные расценки пока не называются.

Особенно остро жители реагируют на случаи, когда платные стоянки появляются на территориях, обустроенных ими самостоятельно. Одна из таких ситуаций уже случилась зимой во дворе дома в Советском районе.

Алексей Сидоров, возглавляющий городской Комитет по транспорту, сообщил, что муниципальные парковки работают с восьми утра до семи вечера. В остальное время они бесплатны, и жители могут пользоваться ими, если на дворе нет свободных мест, пишет Татарстан 24.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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