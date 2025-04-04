Утраченный текст легенды о короле Артуре был найден

Находка, сделанная в Кембриджском университете, удивила исследователей: внутри переплёта 500-летней книги обнаружили неизвестные страницы с историями о короле Артуре и его рыцарях, пишет издание "Москва меняется" со ссылкой на Naked Science.

Ещё в 2019 году библиотекарь университета обратил внимание на необычные символы на корешке одной из учётных книг XVI века, поступивших из поместья Хантингфилд в Суффолке. Под кожаным переплётом скрывались фрагменты старофранцузского текста с ярко оформленными инициалами — характерными для манускриптов Средневековья.

Оказалось, что для обложки использовали страницы более древнего документа. Так как отделить их вручную было невозможно, специалисты прибегли к современным методам: мультиспектральной съёмке и рентгеновскому сканированию. Эти технологии помогли восстановить едва заметные строки, скрытые под слоями клея и пергамента.

После трёх лет изучения выяснилось, что находка относится к циклу Suite Vulgate du Merlin — сборнику легенд о волшебнике Мерлине, популярному в XIII–XIV веках. Один из эпизодов рассказывает о победе рыцаря Гавейна и его семьи над языческими правителями в битве при Камбенике. В другом описывается, как Мерлин в образе слепого арфиста приходит на пир в Камелоте и своим волшебством очаровывает короля Артура и королеву Гвиневру. Позже он просит право нести королевский штандарт, который в бою превращается в устрашающего дракона, раскрыв истинную суть мага.

Рукописные фрагменты уже доступны для изучения на официальном сайте Кембриджского университета.