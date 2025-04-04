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В Индии 8-летний мальчик насмерть загрыз 10-летнего друга

Правоохранительные органы начали расследование

Екатерина Елисеева

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В Индии произошёл трагический случай: во время ссоры один ребёнок нанёс другому смертельные укусы. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Times of India.

Инцидент произошёл 2 апреля в штате Уттар-Прадеш. Пока родители десятилетнего мальчика были на ферме, к нему заглянул в гости восьмилетний сосед. Изначально игра проходила мирно, но вскоре между детьми вспыхнул конфликт. По имеющейся информации, младший ребёнок сильно разозлился и в приступе агрессии начал кусать приятеля, нанеся ему серьёзные травмы, а затем сбежал.

Крики пострадавшего услышали соседи. Они прибежали на помощь и нашли ребёнка без сознания и с обильным кровотечением. Мальчика срочно доставили в ближайшую больницу, однако спасти его не удалось — он умер от потери крови.

Правоохранительные органы начали расследование. Напавший ребёнок направлен на психиатрическое обследование.

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