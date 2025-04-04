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Мужчина пережил смерть и рассказал, что он ощутил на том свете

Дмитрий вспоминает, что оказался в месте...

pixabay.com

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Житель Челябинска по имени Дмитрий утверждает, что пережил клиническую смерть и вернулся к жизни благодаря помощи Святого Пантелеймона.

По его словам, всё случилось во время рабочего инцидента — он случайно вдохнул ядовитый газ, почувствовал резкое недомогание и потерял сознание. В тот момент, как рассказывает мужчина, его сознание будто покинуло тело и устремилось в некий туннель, ведущий в неизвестное пространство.

Дмитрий вспоминает, что оказался в месте, наполненном светом и покоем, где звучал удивительный голос. Он находился там почти час, пока не ощутил тревожное ощущение внутри себя.

Затем, по его словам, появился белый туман, в котором начали проявляться фигуры святых. Среди них он узнал Святого Пантелеймона. Святой, как утверждает Дмитрий, протянул ему ложечку с каким-то веществом. После того как он его проглотил, тут же очнулся.

Прежде чем вернуться к жизни, мужчина видел, как перед ним мелькали образы разных стран — он воспринял это как духовное послание.

После пережитого опыта Дмитрий пересмотрел свои жизненные ориентиры. Теперь он считает важным следовать духовным законам и регулярно посещает церковь, чувствуя благодарность за возможность начать всё заново, пишет МедиаПоток.

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