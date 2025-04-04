Не у нас
· 16+ · Екатерина Елисеева

Благодаря астрологу югорчанка выиграла 5 миллионов в лотерею

По словам Нелли, знакомство с лотереей произошл...

pixabay

Подписаться на Дзен.канал

Жительница Ханты-Мансийска Нелли Кабирова стала победительницей лотереи, выиграв 5 миллионов рублей после того, как последовала совету своей коллеги-астролога. Об этом сообщила пресс-служба «Национальной лотереи».

По словам Нелли, знакомство с лотереей произошло летом 2024 года по рекомендации коллеги, увлекающейся астрологией. Та уверяла, что этот год принесёт ей удачу. Женщина вспомнила, что приобрела билет именно в августе — в восьмой месяц года, который она считает своим счастливым числом. И действительно, предсказание сбылось: из десяти купленных электронных билетов один оказался выигрышным.

Полученные деньги позволили Нелли полностью закрыть ипотеку. Оставшиеся средства она решила потратить на исполнение мечты сына — покупку питбайка, а также планирует приобрести автомобиль для всей семьи, пишет muksun.fm.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Казанец обвинил ТТС в обмане: скрытые дефекты и игнорирование претензий

Интересное в Казани

день назад

Что есть весной, чтобы не чувствовать себя овощем? 6 простых рецептов для казанцев

уничтожение тараканов апрелевка

Лонгриды

21 час назад

Тёплый март и новые температурные рекорды: чего ожидать от погоды в Казани в апреле?

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Успеть этой весной в Казани: топ мест, событий и идей для яркого сезона

ищу прораба в Москве

Не у нас

19 часов назад

Врач рассказала, что тест с часами помогает обнаружить признаки слабоумия

Не у нас

10 часов назад

Мужчина пережил смерть и рассказал, что он ощутил на том свете

Новости Казани

день назад

В КФУ ученые примут участие в создании вакцины от рака

Новости Казани

20 часов назад

В апреле платные парковки добирутся до спальных районов Казани

Новости Казани

день назад

В Казани мужчина жестоко избил свою мать
Новости Казани
3 дня назад

Повар из Казани стал претендентом на звание лучшего молодого шефа страны

В конкурсе приняли участие 377 поваров из 55 ре...

Новости Казани

14 минут назад

В Казани на 15 дней закрыли кондитерскую «Lavanda cakes» из-за кишечной палочки

Гид по скидкам Казани

день назад

Где жить за городом с комфортом: гид по лучшим коттеджным посёлкам Казани

Не у нас

час назад

Ученые: через 250 млн лет на Земле появится могила для млекопитающих

Не у нас

час назад

Благодаря астрологу югорчанка выиграла 5 миллионов в лотерею
Новости Казани
6 часов назад

Первоапрельские шутки ProKazan зашли слишком далеко

Не у нас

час назад

Ученые обратили внимание на странные дыры на дне Тихого океана

Не у нас

2 часа назад

В Индии 8-летний мальчик насмерть загрыз 10-летнего друга

Новости Казани

2 часа назад

Соседи рассказали о матери, которая убила своего сына в Казани
Больше воздуха и зелени: рассказываем, как меня...
Интересное в Казани
4 дня назад

Больше воздуха и зелени: рассказываем, как меняется подход к жилым проектам в историческом центре