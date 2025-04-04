Благодаря астрологу югорчанка выиграла 5 миллионов в лотерею

Жительница Ханты-Мансийска Нелли Кабирова стала победительницей лотереи, выиграв 5 миллионов рублей после того, как последовала совету своей коллеги-астролога. Об этом сообщила пресс-служба «Национальной лотереи».

По словам Нелли, знакомство с лотереей произошло летом 2024 года по рекомендации коллеги, увлекающейся астрологией. Та уверяла, что этот год принесёт ей удачу. Женщина вспомнила, что приобрела билет именно в августе — в восьмой месяц года, который она считает своим счастливым числом. И действительно, предсказание сбылось: из десяти купленных электронных билетов один оказался выигрышным.

Полученные деньги позволили Нелли полностью закрыть ипотеку. Оставшиеся средства она решила потратить на исполнение мечты сына — покупку питбайка, а также планирует приобрести автомобиль для всей семьи, пишет muksun.fm.