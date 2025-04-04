В Казани на 15 дней закрыли кондитерскую «Lavanda cakes» из-за кишечной палочки

Кафе-кондитерская «Lavanda cakes», расположенная на улице Ахмерова, 5 в Казани, временно закрыта на 15 суток после того, как у одного из посетителей была выявлена кишечная палочка. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Республике Татарстан, передаёт ГТРК «Татарстан».

В ходе проверки специалисты обнаружили ряд серьёзных нарушений: несоблюдение санитарных норм, отсутствие условий для безопасного приготовления пищи, нарушение технологического процесса, а также нехватку необходимого оборудования. Кроме того, в заведении трудились сотрудники, не прошедшие обязательные медосмотры.

По итогам инспекции с продажи изъяли 39 партий продуктов общим весом почти 70 килограммов. В одном из готовых блюд — картофельных вафлях с яйцом пашот, лососем и авокадо — также была обнаружена кишечная палочка.