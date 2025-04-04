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Ночная погоня с полицией: подростка задержали у цирка в Казани

Очевидцы утверждают, что 16-летний юноша находи...

МВД

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Подросток устроил ночную гонку с патрульной полицией — по предварительной информации, погоня началась еще на Горьковском шоссе. После того как сотрудники ППС предупредили о возможном применении оружия, водитель на ВАЗ свернул на парковку возле цирка, где его автомобиль остановили, а сам он и пассажиры были задержаны. Об этом рассказали в телегрма-канале "Казань на максималках".

Очевидцы утверждают, что 16-летний юноша находился в состоянии алкогольного опьянения, хотя сам он это отрицал.

Ранее мы писали о том, что в Казани мужчина жестоко избил свою мать.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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